Polen gaat de inflatie te lijf met een btw-verlaging

Er is de Poolse regering veel aan gelegen om de inflatie een halt toe te roepen. Beeld Omar Marques / Getty

Wat kost een brood? Hoewel de vraag een klassieke valkuil is voor politici, tuinde de Poolse premier en oud-bankier Mateusz Morawiecki er met open ogen in. Hij stak een warrig betoog af over winkels, boeren en senioren, maar een specifiek bedrag wist hij niet te noemen. Morawiecki kreeg de vraag in september, toen de stijgende prijs van basale levensmiddelen steeds meer op de portemonnee van de Poolse consument begon te drukken. Destijds was de inflatie volgens het Poolse Centraal Bureau voor Statistiek 5,9 procent.

Afgelopen december was dit al 8,6 procent, het hoogst in twintig jaar. Analisten schatten dat de inflatie in de eerste maand van 2022 voorbij de 9 procent zal zijn geschoten. Hoewel de inflatie overal hoog is, kampt Polen met een van de hoogste inflatiepercentages in de EU. Kostte een brood van 600 gram afgelopen juli gemiddeld 3,14 Poolse zloty (65 eurocent), nu is dat op de meeste plekken 4 zloty (87 eurocent), schrijft progressieve krant Gazeta Wyborcza. Vooral voedsel en energie worden duurden, en dat zien Polen ook terug in de prijs van andere producten.

Gierende inflatiecijfers

Om de hoge inflatie tegen te gaan, schrapt de Poolse regering per 1 februari de btw op levensmiddelen, gas en kunstmest. Zo wordt de btw op benzine teruggebracht van 23 naar 8 procent. De maatregelen gelden in eerste instantie voor de komende zes maanden en gaan de Poolse overheid naar schatting tussen de 3,3- en 4,4 miljard euro kosten. Het is het tweede ‘anti-inflatieschild’ waarmee de regering van Morawiecki op de proppen komt.

Eind november introduceerde ze het eerste schild, dat de btw op energie kortte en daarnaast de Poolse huishoudens een inkomensafhankelijke toelage beloofde om stijgende energieprijzen het hoofd te bieden. Het prijskaartje: iets meer dan 2 miljard euro. Volgens Morawiecki heeft schild nummer één geholpen om de inflatie met 1 à 1,5 procent te dempen.

Er is de Poolse regering veel aan gelegen om de inflatie een halt toe te roepen. Regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) dankt een deel van haar populariteit aan economisch beleid dat de levensstandaard van veel armere Polen verbeterde. Die zien die toegenomen welvaart nu verdampen in hun boodschappenmandje. Of bij het betalen van de vaste lasten: de prijzen van gas en elektriciteit stijgen dit jaar met respectievelijk 54 en 24 procent.

De oppositie probeert hier munt uit te slaan met de slogan ‘PiS = drożyzna’ (‘hoge kosten’). Oppositiepolitici stellen dat PiS met slecht financieel beleid en allerlei cadeautjes voor de kiezer de basis heeft gelegd voor de gierende inflatiecijfers.

Kritiek op Europese Unie

Maar de Poolse regering legt de schuld buiten zichzelf, met de Europese Unie (EU) als favoriete boksbal. Volgens Morawiecki zijn de oorzaken van de inflatie voor 80 procent extern, zoals de ‘Russische gasmanipulatie’ en ‘onverantwoordelijke, dogmatische klimaatpolitiek’ van de EU. Het klimaatbeleid van de EU houdt hij verantwoordelijk voor ‘meer dan helft van de elektriciteitsprijs’.

De Poolse premier verwijst naar het Europese systeem voor emissiehandel (ETS). Voor het uitstoten van koolstofdioxide zijn zogeheten emissierechten nodig. Om de energietransitie te stimuleren en klimaatdoelstellingen te halen, worden deze emissierechten voor een steeds groter deel tegen betaling verstrekt. Een dure grap voor Polen, dat voor 70 procent van haar energievoorziening afhankelijk is van kolen. Poolse energieleveranciers krijgen van de regering inmiddels opdracht om op hun rekeningen te verwijzen naar het Europese klimaatbeleid. Brussel verwerpt de kritiek.

Tijdelijke lastenverlichting

Terwijl Warschau en Brussel elkaar nu ook over energieprijzen de tent uitvechten, moet de verlaging van de btw Poolse consumenten weer ademruimte geven. De regering is optimistisch dat de inflatiepiek deze zomer voorbij is en dat de btw-kortingen dan kunnen worden afgeschaft.

Niet iedereen deelt dit optimisme. De Poolse krant Rzeczpospolita schrijft dat het effect op de prijzen tijdelijk en weinig noemenswaardig zal zijn. Sommige analisten vrezen dat de Poolse regering met haar inflatieschilden de piek voor zich uit duwt. En dan blijf je bezig. ‘Zal de overheid een ‘anti-inflatieschild’ 3.0, 5.0, 10.0 aankondigen?’, schrijft Rafal Benecki, hoofdeconoom van ING in Polen, in een analyse. Het verlagen van de btw is volgens hem ‘een pijnstiller in plaats van permanent herstel’. Het verlicht tijdelijk de lasten, maar gaat prijsstijging op de lange termijn niet tegen.