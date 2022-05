Poetin kan niet bij de Europese gasbetalingen: is het een onbedoeld sanctie-effect?

Een gewonde vrouw is per bus gearriveerd in Zaporizja. Ze is geëvacueerd uit de Azov-staalfabriek in de door Rusland belegerde en gebombardeerde Zuid-Oekraïense stad Marioepol. Vanwege de invasie van Oekraïne en het ermee gepaard gaande geweld pleiten veel Europeanen ervoor te stoppen met het kopen van Russische olie en gas, belangrijke inkomstenbronnen voor Moskou. Beeld EPA

Waar zit vanuit Russisch gezichtspunt de pijn in de kwestie rond de gasbetalingen?

Vladimir Poetin kan door de sancties al een paar maanden niet bij de miljarden euro’s kan die Europese bedrijven betalen voor het Russische gas dat zij bij Gazprom afnemen. Dat probeert de Russische president nu op te lossen door te eisen dat klanten van Gazprom via een ingenieuze constructie met roebels betalen voor het gas.

De afgelopen maanden is geregeld gezegd dat Europa door gas te kopen de oorlog tegen Oekraïne financiert. Klopt dat niet?

Nee. Althans, niet zo letterlijk. Europese bedrijven hebben de afgelopen maanden nog wel voor gas betaald aan Gazprom. Maar doordat zowel de Russische staat als de Russische centrale bank onder sancties gebukt gaat, laat het Europese betalingssysteem Target2 niet toe dat die euro’s door de Russische regering worden gebruikt.

Poetin heeft dit zelf aangevoerd als reden voor zijn decreet waarin hij eind maart ‘roebels voor gas’ eiste, hij zei: ‘Wat er nu gebeurt, is dat wij aan Europese afnemers gas leveren en zij ons in euro’s betalen en vervolgens bevriezen zij die euro’s. Dus er is reden om te stellen dat een deel van het gas dat we aan Europa geleverd hebben, zonder betaling heeft plaatsgevonden.’ Ook de bondskanselier Olaf Scholz liet eind maart op de Duitse tv al weten dat Poetin met de gaseuro’s ‘niets kan beginnen’.

Toch is het niet zo dat Poetin helemáál niets kan met de bevroren gaseuro’s. Hij zou die tegoeden kunnen aanbieden als onderpand voor een lening met een land dat Rusland geen sancties heeft opgelegd. ‘Bijvoorbeeld bij de Chinezen’, zegt de Amsterdamse hoogleraar Sweder van Wijnbergen. ‘We hebben in het verleden gezien dat regimes die onder sancties vallen, bijvoorbeeld Iran of Zuid-Afrika, toch altijd manieren vinden om daaromheen te werken, dat kan hier ook. Alleen: dat is wel ingewikkeld en dan moet Poetin ook een stevige discount accepteren. Dus die blokkade via Target2 gooit echt wel zand in de raderen.’

Is dit de bedoeling geweest toen de Europese Unie het sanctiepakket in elkaar zette?

Daar leek het in eerste instantie niet op. In alle uitingen over de sancties is immers steeds gezegd dat het zo pijnlijk was dat er door de grote afhankelijkheid van Russisch gas een uitzondering is gemaakt voor gasbetalingen. En waarom zou Rusland doorgaan met het leveren van gas aan de EU als het vervolgens (bijna) niets kan met het geld dat ervoor wordt betaald?

‘Aanvankelijk was ik er daarom van overtuigd dat dit een onvoorziene uitwerking van de sancties is’, zegt Maria Demertzis, een van de auteurs van denktank Bruegel die in een artikel uitlegde waarom Poetin de euro’s niet krijgt. ‘Speciaal om voor gas te kunnen betalen zijn twee Russische banken, Sberbank en Gazprombank, buiten de sancties gelaten. Als Rusland vervolgens niet bij dat geld kan, zal Poetin dat natuurlijk niet lang tolereren.’

De reactie van het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat namens Nederland bij de sancties betrokken is, doet inderdaad vermoeden dat van een zeer weloverwogen actie geen sprake is. ‘Dat is bij ons niet bekend’, zegt de woordvoerder op de vraag of ze er bij het ministerie van op de hoogte zijn dat de gaseuro’s op dit moment niet direct de Russische schatkist bereiken.

Toch vermoedt Demertzis inmiddels dat de Europese Commissie zich er terdege van bewust was. ‘Zo komen Europese gaskopers wel hun betalingsverplichtingen na, maar kan Poetin er niet bij. Een win-winsituatie voor Europa.’ Voor Sweder van Wijnbergen is er geen twijfel over: ‘Natuurlijk wisten ze dat in Brussel. En als Poetin nu besluit de gaskraan dicht te draaien, heeft hij daar in eerste instantie zelf last van. Het is inmiddels lente in Europa en op korte termijn levert een gasboycot hier geen problemen meer op.’

Poetin eist nu dus dat Europese landen via een ingewikkelde constructie in roebels gaan betalen. Zou dat zijn probleem oplossen?

Zeker. De gekunstelde betalingsconstructie die hij heeft opgetuigd in zijn decreet omzeilt slim het betalingssysteem Target2 en de roebels vloeien uiteindelijk in de oorlogskas van Rusland.

Moet de EU met de constructie akkoord gaan?

Daarover is nu volop discussie. Sommige Europese gasafnemers, waaronder Hongarije en grote Duitse energiebedrijven, willen dat wel en proberen ‘de cirkel vierkant te maken’, zo vat energiedeskundige Katja Yafimava van de Universiteit van Oxford de situatie samen. ‘Ze kijken hoe de sancties zijn te verenigen met de eisen van Poetin.’

Vanuit Brussel wordt hun daarin weinig ruimte geboden. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zette vorige week resoluut een streep door Poetins roebeltruc. Toch bestudeert de Commissie nog eens in hoeverre Poetins decreet inderdaad de bestaande sancties en contracten schendt. Daarover volgt ‘binnen enkele dagen een verklaring’, liet de commissie deze week weten. Maar uiteindelijk bepalen de lidstaten zelf hoe zij de sancties invoeren.

‘Bij die afweging is het van belang te beseffen dat Poetin nu dus niet direct bij de gaseuro’s kan en dat hij daardoor geneigd zou kunnen zijn de gaskraan echt dicht te draaien’, zegt Harald Benink, hoogleraar banken en financiering aan de Universiteit Tilburg. ‘Ik vind dat Europa daarbij helder moet houden wat het doel is. Het gaat de oorlog echt niet stoppen als de EU geen gas meer afneemt, terwijl het de economie wel grote schade toebrengt.’

Yafimava is dat met Benink eens en vindt dat het er misschien ‘nobel uitziet om een gesloten front te vormen’ tegen Poetins eis, maar dat het dat uiteindelijk niet is. ‘De oorlog in Oekraïne wordt er niet mee opgelost en in Europa raken deze winter mogelijk wel de gasvoorraden uitgeput.’ Zij verwacht daarom dat veel lidstaten uiteindelijk met het nieuwe betalingssysteem akkoord zullen gaan.