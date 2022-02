Poetin kan door sancties niet meer bij groot deel van zijn oorlogskas, roebel in ongekende vrije val

Russen staan massaal in de rij voor de geldautomaten, zoals zondag in Sint-Petersburg. Beeld REUTERS

De roebel wankelt op zijn benen door een kaakslag die weleens een economische knock-out zou kunnen blijken: een alliantie van de EU, de VS, het Verenigd Koninkrijk en Canada besloot dit weekeinde de Russische toegang tot een groot deel van de met 643 miljard dollar (570 miljard euro) gevulde oorlogskas van president Poetin te bevriezen. Met deze internationale reserves leek Poetin een granieten verdedigingslinie te hebben opgebouwd tegen sancties: genoeg geld, het equivalent van 17 maanden aan Russische import, om het afknijpen van de Russische economie door het Westen lang te weerstaan.

Door deze sanctie, waarbij ook het neutrale en bij rijke Russen geliefde Zwitserland zich maandag aansloot, is Poetins financiële verdedigingslinie plots veel minder solide. Een groot deel van de Russische internationale reserves – staatsobligaties, banktegoeden – bestaat namelijk uit euro’s, ponden en dollars, en bevindt zich in het Westen. Zo’n 22 procent bevindt zich bijvoorbeeld in Frankrijk en Duitsland. Door die en andere reserves in het Westen te bevriezen, verliest Rusland de toegang tot zo’n 40 procent van de eigen oorlogskas. Die westerse maatregel – een uitzonderlijke aantasting van de soevereiniteit van centrale banken, die normaal gesproken immuniteit genieten tegen politieke inmenging – komt boven op een andere sanctie, het uitsluiten van sommige Russische banken uit het internationale betalingssysteem Swift.

Dit alles verklaart voor een belangrijk deel de duikvlucht die de roebel maandag heeft gemaakt. Vorige week kon de Russische centrale bank de val van de eigen valuta nog remmen door een deel van de internationale reserves van de hand te doen, en daarvoor in de plaats roebels te kopen. Het was de eerste keer sinds de annexatie van de Krim in 2014 dat de Russische centrale bank buitenlandse valuta uit zijn eigen reserves verkocht. Zo wist Rusland de roebel, die meteen na de invasie van Oekraïne richting de 90 roebel per dollar dook, weer enigszins op te vijzelen tot 83 roebel per dollar.

Uitzonderlijke represaille

Diezelfde truc kan de Russische centrale bank vandaag veel moeilijker herhalen, nu het zijn westerse bezittingen niet meer kan verkopen. Een uitzonderlijke represaille, die in het verleden alleen kleinere economieën ten deel viel, zoals Venezuela, Iran en Noord-Korea. ‘Het zal blijken dat het een mythe is dat Rusland zijn economie zogenaamd ‘sanctiebestendig’ heeft gemaakt’, kondigde een hooggeplaatste Amerikaanse regeringsfunctionaris zondag al aan. ‘De roebel zal nog verder instorten, de inflatie zal pieken, en de Russische centrale bank zal weerloos zijn.’

Poetin heeft deze mokerslag niet zien aankomen, vermoedt de Russische econoom Vasily Astrov van het Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche. ‘Want als ze het wel hadden zien aankomen, waarom hebben ze dan zo’n groot deel van hun financiële reserves in Europa gehouden? Daarmee maak je jezelf kwetsbaar.’

Helemaal weerloos is de Russische centrale bank niet: 14 procent van de Russische internationale reserves is bijvoorbeeld in handen van China. Cruciaal is of China Rusland zal toestaan om zijn yuans te verkopen om de eigen roebel overeind te houden. In een verklaring keerde het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zich maandagochtend tegen de westerse sancties. Bovendien bestaat ongeveer eenvijfde van de Russische internationale reserves uit goud, dat zich volledig in Rusland bevindt. Door een deel van dat goud tegen ramsjprijzen op de markt aan te bieden, kan de centrale bank zich enige ademruimte verschaffen.

Toch verwacht Astrov dat yuans en goud de Russische centrale bank niet uit de brand gaan helpen. ‘Aan wie gaan ze goud verkopen? Venezuela moest al heel veel moeite doen om wat van zijn goud te slijten na de Amerikaanse sancties, uiteindelijk wist Venezuela een goud-deal te sluiten met de Turkse president Erdogan. Maar Rusland heeft veel meer goud dan Venezuela, het zal niet makkelijk zijn om nu tegen redelijke prijzen kopers te vinden. En yuans verkopen is mogelijk, al betwijfel ik of veel Chinese investeerders op dit moment de vingers durven te branden aan Rusland.’

Mensen lopen maandag langs een wisselkantoor in Moskou. Beeld Alexandr Nemenov / AFP

Wat doet de Rus met zijn roebels?

In een poging de vrije val van de roebel te stoppen verdubbelde de Russische centrale bank het belangrijkste rentetarief maandag: van 9,5 naar 20 procent. Ook is er een tijdelijk verbod voor Russische effectenmakelaars om aandelen en andere effecten van buitenlanders te verkopen, en zijn Russische exporteurs nu verplicht om 80 procent van hun inkomsten in buitenlandse valuta om te zetten naar roebels. De aandelenbeurs in Moskou blijft de hele week dicht omwille van de onrust op de Russische financiële markten.

Met deze maatregelen wist de Russische centrale bank de roebel enigszins te stabiliseren. In de loop van maandagmiddag gingen er rond de 100 roebels in één dollar.

Astrov vermoedt dat de bodem nog niet bereikt is voor de roebel. ‘Op dit moment kunnen buitenlanders hun roebels niet meer omzetten in dollars, maar Russen zelf kunnen dit vooralsnog wel. Als zij hun vertrouwen verliezen in de munt, wordt het heel lastig voor de centrale bank om de roebel overeind te houden. Bovendien weten we niet wat de komende dagen gaan brengen: misschien volgen er meer westerse sancties, of slaat Rusland terug met eigen sancties. Ex-president Medvedev heeft al opgeroepen om buitenlands bezit in Rusland te nationaliseren. Het zou me dus verbazen als de roebel niet nog dieper gaat vallen.’

Jeroen Ketting heeft zijn bedrijf in Moskou. Beeld John van Iperen

‘Ik ben gewapend met een hamer naar de bank gegaan’ Jeroen Ketting (50), woont in Moskou, is eigenaar van de Lighthouse Group, dat Nederlandse bedrijven ondersteunt die in Rusland zaken doen. ‘Mensen zijn niet zozeer in paniek, maar beginnen wel gespannen te raken. Google Pay en Apple Pay werken soms wel en soms niet. Het is net Russische roulette. Je weet niet wanneer je wel of niet kunt betalen. Iedereen die geld kan opnemen, heeft dat al gedaan. Als je meer dan tweeduizend euro of dollar wil opnemen, moet je dat nu van tevoren aanvragen. Het is wachten tot het geld er is. Je krijgt een telefoontje wanneer er weer cash is en dan kun je dat ophalen. Laatst gingen we een groot bedrag ophalen. Ik had een hamer en een schroevendraaier bij me. Als je met veel cash over straat gaat, moet je jezelf kunnen verdedigen. ‘We weten niet of we gedwongen kunnen worden om onze valuta te converteren naar roebels. Dat is een waarschijnlijke maatregel om de roebel te ondersteunen. Met een devaluatie van ruim 30 procent per dag zit je daar niet op te wachten. Ergens bereid ik me er mentaal op voor dat dat gaat gebeuren. We hebben de salarissen en onze leveranciers alvast een maand vooruit betaald omdat we dit zagen aankomen. Deze situatie kan betekenen dat we weer op nul moeten beginnen. We moeten de broekriem aanhalen. Misschien moeten we er zelfs gaatjes bij laten maken.’