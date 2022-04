Podcastplatform Podimo zet techreuzen op achterstand, wraak van Trump op ‘big tech’ verloopt minder gladjes

Morten Strunge Beeld LinkedIn

Winnaar: Morten Strunge, ceo en medeoprichter van podcasplatform Podimo

‘De koning van de podcast is Deens’, kopte de Spaanse krant El País ruim een maand geleden boven een interview met Morten Strunge (36). De opmars van zijn bedrijf Podimo is inderdaad indrukwekkend. Binnen drie jaar groeide het podcastplatform uit tot het grootste van Europa. Het biedt abonnementen aan in Duitsland, Noorwegen, Spanje en twintig landen in Latijns-Amerika en doet dankzij grif spekkende investeerders de ene na de andere overname. Deze week was dat Dag en Nacht Media, de grootste Nederlandse podcastaanbieder.

Voor zijn leeftijd is Strunges ondernemers-cv opvallend lang. Hij verspilde dan ook geen tijd aan een studie, maar stortte zich in 2002 op de handel in telefoons. Daarna volgden nog elf bedrijven in onder meer cupcakes, bier en kleding.

Maar zijn grootste succes had hij tot nu toe met Mofibo, een op abonnementen gebaseerd audioboekplatform dat inmiddels is overgenomen door Storitel. Mofido binkt vooral uit in het datagedreven aanraden van boeken. ‘Essentieel als je 40 duizend boeken op de plank hebt’, zei Strunge in 2017 tegen de Deense krant Berlingske.

Op eenzelfde manier wil Strunge het mondiaal groeiende podcastpubliek bij Podimo binnenkrijgen en -houden. Dat hij daarin de strijd aangaat met techreuzen als Amazon en Spotify intimideert hem niet. ‘Als je groot en gespierd bent, kun je niet zo snel bewegen als wij.’

Donald Trump Beeld AP

Verliezer: Donald Trump, ex-president en ex-twitteraar

In Amerika heeft Donald Trump inmiddels minder succes in zijn strijd tegen de grote techbedrijven. Zijn Twitter-tegenhanger Truth Social heeft een halfjaar na de oprichting ‘slechts’ 1,2 miljoen accounts, melden Amerikaanse media. De groei is inmiddels met 93 procent afgenomen en ook het verkeer op de berichtendienst valt behoorlijk stil.

Die cijfers zijn volgens analisten de belangrijkste verklaring voor de gestaag dalende koers van het aandeel DWAC afgelopen week. Digital World Acquisition Corp is het voorheen slapende beursfonds waarin Truth Social is ondergebracht.

Maar er is nog een reden waarom het aandeel DWAC waarde verloor. Donderdag kondigde de Amerikaanse beurswaakhond SEC aanvullende regelgeving aan om te voorkomen dat beleggers met al te rooskleurige praatjes worden verleid met zogenoemde Special Purpose Acquisition Companies (SPAC). DWAC rijmt niet alleen op SPAC, DWAC ís een SPAC: een voorheen slapend beursfonds dat door Trump is gebruikt om Truth zonder lang administratief traject naar de beurs te brengen.

Kort nadat Trump het fonds in oktober 2021 in gebruik had genomen, werden er direct onderzoeken ingesteld naar die ‘beursgang’. Dat er echt iets is misgegaan, staat niet vast. Maar vast staat wel dat het aandeel DWAC donderdag direct in waarde verloor toen de SEC stelde dat het dergelijke fondsen strenger kan controleren en mogelijk aanpakken.

Het is goed mogelijk dat de voormalige Twitter-koning daarover enige boze ‘truthjes’ heeft geplaatst. Veel mensen heeft hij er in elk geval niet mee bereikt.