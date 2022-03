Plasticverbod een goed idee? Drie experts aan het woord

Wegwerpservies wordt veel gebruikt tijdens de lunch op werk. Daar komt per januari 2024 een einde aan. Beeld Simon Lenskens

Arnold Tukker, professor industriële ecologie (Universiteit Leiden):

‘Dit is een logisch besluit. Op de universiteit analyseren we de milieudruk van producten. Zo kun je vergelijken wat beter is voor de aarde: een koffiemok of een plastic wegwerpbekertje. De mok kost veel energie om te maken, hij moet in een oven worden gebakken. Daarna moet je hem na gebruik wassen met water en sop. Maar hij gaat lang mee.

‘Plastic bekers worden eenvoudiger geproduceerd en hoeven niet gewassen te worden. Het grootste probleem: het recyclen ervan blijkt ingewikkeld en duur. Je moet verschillende soorten plastic eerst filteren en schoonmaken, voordat je ze kan versnipperen en smelten. En als je verschillende soorten plastic met elkaar gaat mengen, krijg je nooit meer een hoogwaardig product. Daarom wordt het gros van de plastic op dit moment verbrand.’

‘Wegwerpplastic wordt straks verboden, maar zodra we plastic hergebruiken neemt de milieudruk af. Je ziet nu al dat sommige festivals en clubs bekers gebruiken van dik, hoogwaardig plastic. Die zijn gemakkelijk schoon te spoelen. Dankzij een statiegeldsysteem leveren de gebruikers ze na gebruik zelf in, dus je kunt ze duizenden keren gebruiken.’

Han Van Melick, Meulendijks Verpakkingen:

‘Onze plastic verpakkingen worden gebruikt in de vleesindustrie, supermarkten en door snackbars. Nu hebben we een jaarlijkse omzet tussen 12 en 14 miljoen, maar we moeten nog maar zien hoe dat in 2024 zit.

‘Jarenlang hebben we als industrie duidelijk proberen te maken dat plastic prima is. Het is de beste manier om vlees, groente of fruit in te verpakken. En ja, ik stoor me ook aan de vervuiling. Iedere bocht van de snelweg lijkt op een vuilstortplek. Dat is niet de schuld van het plastic, dat doet de consument. Sommige landen schrijven hoge boetes uit als je afval op straat gooit, Zweden, Singapore, Amerika. Dat kunnen we in Nederland ook doen.

‘Wij blijven onze plastic verpakkingsmateriaal produceren. Als er straks geen vraag meer naar is, stappen we noodgedwongen over op iets anders. We zien dat er de laatste jaren een grotere vraag is naar kartonnen frietbakjes omdat dat milieuvriendelijker oogst. Daar ben ik geen voorstander van. De productie van karton kost veel water. Bovendien geeft karton het eten een aparte smaak, waardoor die frietbakjes moeten worden gelamineerd met een dun laagje plastic. Dat lijkt dan heel milieuvriendelijk, wie houd je dan voor de gek?’

Meike Rijksen, Greenpeace:

‘Fijn dat de overheid nu regels stelt, want het bedrijfsleven komt vaak niet uit zichzelf in beweging. Sommige grotere bedrijven doen wel pogingen. Supermarktketen Albert Heijn sproeit mist uit over de groente en fruit, waardoor het vochtig blijft en minder afhankelijk is van plastic verpakkingen. Of ze laseren bij sommige fruit een merkje op, dat ze anders op de verpakking zouden hebben gezet. Radicaal afstand doen van plastic, dat durven er maar weinig. Ik snap het wel. Plastic verpakking maakt voeding kanger houdbaar, en het is een ideale plek om marketing op te doen, maar het is desastreus voor het milieu. We hebben meer initiatieven nodig die wegwerkplastic uit de productieketen verbannen. Als de industrie dat weer niet uit zichzelf doet, moet de overheid bedrijven verplichten om het percentage plastic terug te dringen.’