Plaatjesdraaiende bankier in de knel, elfde keuze voor ceo krijgt de baan

Harvey Schwartz in 2012. Hij is deze week benoemd tot ceo van investeringsmaatschappij Carlyle. Beeld WireImage

Winnaar: Harvey Schwartz

Eigenlijk wilden ze bij de Amerikaanse investeringsmaatschappij Carlyle Group graag Gary Cohn hebben als nieuwe ceo. Maar de voormalige baas van zakenbank Goldman Sachs bedankte ervoor. Dat deden daarna ook andere financiële toppers, zoals Mary Erdoes, John Waldron, David Solomon, Alison Mass, Adena Friedman, Greg Fleming, Matthew Zames, David McCormick en Ralph Schlosstein.

Harvey Schwartz was dus niet de eerste keuze van Carlyle. Het zal de voormalige financieel directeur van Goldman Sachs worst wezen. Maandag werd hij benoemd tot ceo van een van de grootste private equitybedrijven ter wereld.

Enkele jaren geleden stapte Schwartz op bij Goldman toen bleek dat niet hij, maar wel David Solomon de uitverkorene bleek om Lloyd Blankfein op te volgen als ceo. Nu belandt de 58-jarige Schwartz dus toch nog ergens helemaal bovenin de boom.

De Amerikaan weet wat hem te doen staat: beleggers overtuigen dat Carlyle weer kan groeien. Het aandeel zakte vorig jaar met 46 procent, waarmee Carlyle slechter presteerde dan belangrijke rivalen zoals Apollo Global Management en KKR.

Als Schwartz erin slaagt om de aandelenkoers de hoogte in te stuwen, heeft hij heel wat moois om naar uit te kijken. Over een termijn van vijf jaar mag hij zich dan verlekkeren aan een aandelenpakket dat kan oplopen tot 180 miljoen dollar (165 miljoen euro).

David Solomon in 2018 in New York. De 61-jarige ceo van Goldman Sachs draait ’s nachts plaatjes als dj D-Sol. Beeld AFP

Verliezer: David Solomon

Overdag is hij de respectabele ceo van een van de grootste zakenbanken ter wereld, ‘s nachts draait hij graag plaatjes. Twee werelden die elkaar nooit zullen raken, zou je denken. Maar toch lijken ze dat bij David Solomon te hebben gedaan.

Volgens onderzoek van The New York Times zou de 61-jarige baas van Goldman Sachs dankzij het netwerk van de zakenbank in de muziekwereld in 2018 een remix hebben mogen maken van Whitney Houstons I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me). Dat was te danken aan Goldman-klant Larry Mestel, die banden heeft met de stichting die de nalatenschap van Houston beheert.

Het jaar daarna riep Goldman Mestel uit tot een van ‘de honderd meest intrigerende ondernemers’, een troetelproject van Solomon. Daardoor rijst de vraag of de kansen die Solomon als dj krijgt, te danken zijn aan zijn talent, of aan zijn positie bij een elitaire zakenbank. En ook of er dus een onfrisse quid pro quo is geweest.

Kritiek op dj D-Sol, zoals Solomon zich een tijdlang liet noemen in de uitgaanswereld, is er altijd geweest. Daar haalde hij steevast de schouders over op. ‘Weet je, het is wie ik ben, en niemand zou me vertellen dat ik geen geen golf mag spelen.’

Wereldschokkend is dit schandaaltje niet, maar het komt op een slecht moment. Goldman heeft betere tijden gekend. De bank moet hard in de kosten snijden na een mislukte uitstap naar consumentenbankieren, terwijl de opbrengsten van het sluiten van zakendeals sectorwijd zijn teruggevallen. De bank ontsloeg onlangs 3.200 werknemers. Vorig jaar leverde Solomon ongeveer 30 procent van zijn salaris in.