Pirelli in de penarie, ThyssenKrupp op poleposition voor Indiase duikboten

Directeur van Pirelli, Marco Tronchetti Provera, tijdens een bijeenkomst in Milaan, 28 november 2022. Beeld Getty Images

Winnaar: ThyssenKrupp-topman Miguel Ángel López Borrego

India is al jarenlang ’s werelds grootste wapenimporteur, en Rusland is sinds jaar en dag India’s belangrijkste wapenleverancier. Zo’n 70 procent van de wapens van de Indiase strijdkrachten zijn van Russische makelij, zoals T-90 tanks, Smerch-raketten en kalasjnikovs. Een deel daarvan stamt nog uit het Sovjet-tijdperk.

Sinds de Russische inval in Oekraïne probeert de regering van Narendra Modi zich minder afhankelijk te maken van Russische wapens, en tegelijkertijd de defensie-industrie op eigen bodem een oppepper te geven. Dit laatste acht Modi nodig om het steeds assertievere China het hoofd te kunnen bieden, waarmee India in een grensconflict is verwikkeld.

En dat is goed nieuws voor de Duitse industriegigant ThyssenKrupp, dat blijkens Indiase en Duitse media op poleposition ligt om een miljardenorder in de wacht te slepen voor het bouwen van zes duikboten voor de Indiase marine. Het bedrijf van de kersverse topman Miguel Ángel López Borrego, dat de voorbije week 10 procent won op de Frankfurtse beurs, wil dit samen doen met het Indiase staatsbedrijf Mazagon Dock Shipbuilders. ThyssenKrupp ontwerpt de onderzeeërs, terwijl Mazagon de bouw voor zijn rekening neemt. Met de order is bijna 5 miljard euro gemoeid.

Dat ThyssenKrupp de voorkeur lijkt te krijgen boven concurrenten Daewoo uit Zuid-Korea en Navantia uit Spanje komt doordat de Indiase marine al ervaring heeft met de duikboten van ThyssenKrupp. De Duitse minister van Defensie, Boris Pistorius, sprak afgelopen week tijdens een vierdaags bezoek aan India van een ‘mijlpaal’. ‘India is een belangrijk, zo niet de belangrijkste strategische partner voor Europa en dus ook voor Duitsland.’

Verliezer: Pirelli-baas Marco Tronchetti Provera

Marco Tronchetti Provera zal nog regelmatig met spijt terugdenken aan de dag in 2015 dat zijn bedrijf Pirelli in Chinese handen kwam. Destijds was de grijze eminentie van de Italiaanse industrie groot voorstander van de verkoop van de autobandenfabrikant aan ChemChina. Daarmee kreeg het Chinese bedrijf, inmiddels opgegaan in Sinochem, een meerderheidsbelang in Pirelli, dat sindsdien is verwaterd tot 37 procent.

Acht jaar later is Tronchetti Provera heel wat minder in zijn nopjes, getuige zijn optreden tijdens een hoorzitting in Rome afgelopen week. Daar vertelde hij regeringsfunctionarissen dat Pirelli’s onafhankelijkheid gevaar loopt. Sinochem en de Chinese Communistische Partij zouden de touwtjes steeds strakker in handen nemen bij de bandenleverancier van de Formule 1, en daarmee de afspraken met Pirelli schenden, aldus de 75-jarige.

De Italiaanse regering zit met de Pirelli-kwestie in de maag. Met het oog op de spanningen tussen de VS en China heeft Italië zijn ‘golden power rules’ uitgebreid, waarmee het een stokje kan steken voor Chinese investeringen in ‘strategische bezittingen’ die ‘vitaal zijn voor de welvaart, gezondheid en veiligheid van de bevolking’.

Dankzij die regels kan het ook een stokje steken voor de nieuwe aandeelhoudersovereenkomst tussen Pirelli en Sinochem, die als de Chinezen hun zin krijgen binnenkort moet ingaan. Die overeenkomst dreigt Sinochem nog meer macht te geven. Door de afspraak af te blazen kan premier Giorgia Meloni de Amerikaanse regering tevredenstellen, die ChemChina als een verlengstuk van het Chinese leger ziet. Deze stap zou China echter schofferen. Naar verwachting zal de regering-Meloni eind juni haar beslissing bekendmaken.