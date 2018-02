Piloten Transavia staken vanaf middernacht, duizenden vakantiegangers getroffen

Teleurstellend

Ochtendvluchten kunnen plotseling middagvluchten worden. Zie op die manier maar eens afspraken te maken met je partner over wie de kinderen van school haalt VNV-woordvoerder Joost van Doesburg

Transavia was dit weekeinde niet bereikbaar voor commentaar. Op haar website noemt de vliegmaatschappij het teleurstellend dat de VNV niet in gesprek wilde over 'een bod dat op alle punten tegemoetkomt aan de wensen van onze vliegers'. Volgens de vakbond is daar geen sprake van. De piloten zitten meer dan een jaar zonder CAO. 'En al vijf jaar op de nullijn', meldt Van Doesburg.



Het in 1965 opgerichte Transavia geldt tegenwoordig als prijsvechter binnen het Air France-KLM-concern. Zij vliegt op meer dan honderd bestemmingen in Europa, van Spanje tot Griekenland. Transavia moet de concurrentie aangaan met andere budgetmaatschappijen als Easyjet en Ryanair. In de race om de goedkoopste vliegtickets beknibbelen die onder meer op de arbeidsvoorwaarden.



De vakbond moet een staking minimaal 12 uur van tevoren aankondigen. Op de site van Transavia werden passagiers dit weekeinde al gewaarschuwd voor de actiedreiging. 'We doen er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. En we stellen alles in het werk om minstens 8 uur voor aanvang van een vlucht via onze website de actuele informatie weer te geven.'