Philips-top levert bonussen in, op oud-topman Frans van Houten na

Voormalig topman Frans van Houten (midden) tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering van Philips. Beeld ANP / ANP

Dat blijkt uit het jaarverslag van Philips dat dinsdag is gepubliceerd. Van Houten kwam vorig jaar al zwaar onder vuur te liggen over zijn beloning, omdat de voorwaarden voor zijn bonus tussentijds werden aangepast. Een grote meerderheid van de aandeelhouders verwierp zijn beloning, maar omdat het alleen een adviserende stem was, bleef die in stand.

De oud-topman krijgt over 2022 een korte termijnbonus van ruim 208 duizend euro, een ongeveer even hoge langetermijnbonus en een ontslagvergoeding van ruim 1,3 miljoen euro. Die ontslagvergoeding is normaal alleen gebruikelijk bij onvrijwillig vertrek, maar stond in het contract van Van Houten.

Aandeelhouders zijn opnieuw kritisch. ‘Het zou Van Houten hebben gesierd als hij ook had besloten om af te zien van bonusbetalingen over het boekjaar 2022’, zegt directeur Rients Abma van Eumedion, de belangenbehartiger van grote beleggers zoals pensioenfondsen.

Roy Jakobs

De nieuwe topman Roy Jakobs ziet, net als zijn collega-bestuurders, wel af van zijn bonussen. Hij spreekt van een ‘zeer teleurstellend jaar’. Daarin bleef er gedoe met de slaapapneu-apparaten en had Philips nog altijd problemen in de leveringsketen.

Jakobs heeft in oktober en vorige maand ontslagrondes en een reorganisatie aangekondigd waardoor in totaal 10 duizend banen verdwijnen de komende jaren.

Philips-bestuurders hebben normaal gesproken recht op een bonus in cash, maar ook een bonus in aandelen die over een langere termijn geldt. Van beide bonussen ziet de top van het bedrijf af. Het bedrijf zegt geleerd te hebben van de eerdere kritiek op de beloning van de top en zegt na gesprekken met aandeelhouders tot zijn beslissing te zijn gekomen.

De in oktober aangetreden Jakobs krijgt overigens een basissalaris van 1,2 miljoen euro. Dat is minder dan de 1,325 miljoen euro die zijn voorganger Frans van Houten verdiende.