Philips schikt voor 62 miljoen dollar wegens corruptieschandaal in China

Het hoofdkantoor van Philips in Amsterdam. Beeld REUTERS

Dat maakte de Securities and Exchange Commission (SEC) donderdagavond bekend. Philips heeft volgens de toezichthouder tussen 2014 en 2019 meermaals de wet tegen omkoping overtreden. Dat gebeurde op meerdere plekken in China.

Zo zou een salesmanager van Philips een ziekenhuisdirecteur in Hainan 14.500 dollar hebben betaald voor hulp bij de aanbestedingsprocedure. Daardoor kon Philips kon in 2017 uiteindelijk twee apparaten verkopen, ter waarde van 4,6 miljoen dollar. Ook zou het bedrijf grote kortingen aan sommige Chinese distributeurs hebben verstrekt. Daardoor ontstond volgens de SEC het risico dat die marges werden gebruikt voor steekpenningen aan ziekenhuispersoneel.

De beurswaakhond begon in 2019 een onderzoek, samen met Amerikaanse justitie. Philips is een Nederlands bedrijf, maar heeft ook een beursnotering in New York. Al met al heeft Philips dankzij het ‘ongepaste gedrag’ 41 miljoen euro verdiend, becijferde de SEC.

Donderdag tekende Philips de schikking. Het bedrijf zegt daarmee geen schuld te erkennen of ontkennen, zegt een woordvoerder van Philips. ‘Het is goed dat we deze lang slepende kwestie achter ons laten. Met de schikking is de zaak afgehandeld.’