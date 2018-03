Philips Lighting wil naam wijzigen in Signify

Philips Lighting verkoopt zijn producten onder de merknaam Philips en blijft dat ook na de naamsverandering doen. Het bedrijf betaalt Philips een vergoeding voor het gebruik van de merknaam. Het symbool waaronder Signify op de beurs in Amsterdam genoteerd staat, blijft bovendien LIGHT. Een week geleden kondigde Philips Lighting aan dat het aandeel vanaf 19 maart wordt opgenomen in de AEX-hoofdindex.



Philips Lighting heeft 32 duizend mensen in dienst en is actief in zeventig landen. De jaaromzet bedraagt ongeveer 7 miljard euro. Het bedrijf verkoopt voornamelijk professionele led-lampen en is groot in de aanleg van (grootschalige) verlichting. Het bedrijf voorziet wereldwijd onder andere stadscentra, tunnels en fruitkassen van speciale lampen.



De naamswijziging wordt op 15 mei voorgelegd aan de aandeelhoudersvergadering.