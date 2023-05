Economie

Philips: ‘Geen kanker en andere kwalen door slaapapneu-apparaten’

De slaapapneu-apparaten van Philips kunnen vrijwel zeker geen kanker of andere ziektes veroorzaken. Tot die slotsom komt het geplaagde zorgtechbedrijf, dat in de VS hoge schadeclaims boven het hoofd hangt, dinsdag na uitgebreid onderzoek door vijf onafhankelijke laboratoria.