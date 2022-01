Philips beleeft donkerste beursdag sinds vlak na 9/11

Ed van der Goes uit Heeze kan niet zonder zijn apneu-apparaat van Philips, omdat anders tijdens het ­slapen diverse keren per uur zijn adem stilvalt. Beeld Arie Kievit

Dit heeft het inmiddels door honderden rechtszaken van boze klanten geplaagde Philips woensdag bekendgemaakt bij de presentatie van de cijfers over het vierde kwartaal van 2021. Door de slaapapneu-malheur, maar ook door toeleveringsproblemen van onder meer computerchips moest het bedrijf een omzetalarm afgeven. Het resulteerde prompt in een koersdaling van ongeveer 15 procent, de slechtste dag op de beurs voor Philips sinds vlak na de aanslagen van 11 september 2001. Sinds afgelopen voorjaar, toen het aandeel nog boven de 50 euro noteerde, heeft Philips meer dan 40 procent van zijn waarde zien verdampen.

Philips zit in de hoek waar de klappen vallen, sinds het bedrijf op 14 juni in een wereldwijde veiligheidsmededeling waarschuwde dat het zwarte, geluidsdempende purschuim in zijn slaapapneu- en beademingsapparaten kan verbrokkelen, waarna de mogelijk kankerverwekkende schuimdeeltjes in de luchtwegen van patiënten kunnen belanden. Bovendien kan de schuimlaag in de apparaten chemische gassen uitwasemen. Philips had klachten ontvangen van gebruikers over onder andere hoofdpijn, bijholteontstekingen en luchtwegirritatie. Philips riep daarop tussen de 3- en 4 miljoen apparaten terug naar de fabriek, woensdag bleek dit aantal inmiddels te zijn uitgebreid tot 5,2 miljoen.

Onaangename verrassing

In een eerste onderzoek, waar onafhankelijke toxicologen aan meewerkten, concludeerde Philips eind vorige maand dat de kans op langetermijnschade door de chemicaliën in de schuimlaag relatief klein is. De chemicaliën komen in zo’n lage dosering vrij dat de kans op bijvoorbeeld kanker verwaarloosbaar is, aldus het bedrijf. Het onderzoek naar de gezondheidseffecten van het afbrokkelende schuim loopt nog. Philips verwacht de resultaten daarvan pas in de lente van dit jaar. Bij de honderden Amerikaanse rechtszaken die de afgelopen maanden zijn aangespannen tegen Philips, hebben zich ook slaapapneupatiënten aangesloten die menen dat hun neus-, nier- of longkanker te wijten is aan de apparatuur van Philips.

Het Philips-nieuws van woensdag heeft beleggers onaangenaam verrast, ziet analist Marc Hesselink, Philips-volger bij ING. ‘Dat Philips nog meer apparaten terugroept dan eerder gemeld is absoluut een verrassing. Dit betekent niet alleen dat Philips nog eens 225 miljoen extra opzij moet zetten, maar ook dat de potentiële juridische kosten hoger kunnen uitvallen. Eerst waren er tussen de 3- en 4 miljoen gebruikers die een rechtszaak zouden kunnen aanspannen om hun eventuele schade te verhalen, nu zijn dat er 5,2 miljoen. De kans is groot dat dit uiteindelijk op een schikking zal uitdraaien.’

Net als Hesselink denkt ook analist Jos Versteeg van InsingerGilissen niet dat Philips er verkeerd aan heeft gedaan door zich als voormalige consumentenelektronica-reus toe te leggen op zorgtechnologie. ‘Natuurlijk, als je medische apparatuur verkoopt moet je nog voorzichtiger zijn dan wanneer je pak ’m beet televisieschermen maakt. En ik snap helemaal dat klanten verschrikkelijk boos zijn, dat zou ik ook zijn als ik jarenlang met zo’n apparaat op mijn hoofd had geslapen.’

Externe druk

‘Tegelijkertijd is Philips de laatste jaren veel minder kwetsbaar geworden. Het was vroeger als conglomeraat een totaal onsamenhangend geheel. We hebben de afgelopen twintig, dertig jaar gezien dat bedrijven die zich concentreren op één terrein veel betere overlevingskansen hebben. Zelfs een gigant als General Electric is zich nu aan het opsplitsen.’

De lage koers maakt Philips kwetsbaar voor externe druk, vreest Versteeg. ‘Voor een overname hoeft Philips zich, denk ik, geen zorgen te maken. De enige andere grote partijen op het gebied van CT- en MRI-scanners voor ziekenhuizen zijn Siemens en General Electric, maar die kunnen Philips nooit kopen. Zo’n grote overname zouden de marktwaakhonden nooit toestaan.’

Wel bestaat de kans dat een roofridder of hedgefonds zich met Philips gaat bemoeien, denkt Versteeg. ‘Misschien sturen die aan op nog meer afsplitsingen, om Philips nog verder te stroomlijnen. Want wat hebben CT-scanners en hartritmemonitoren te maken met scheerapparaten en elektrische tandenborstels?’