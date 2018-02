PGGM wil deelnemen in bod van Amerikaans opkoopfonds op Akzo Chemie

Er zijn nog drie andere kandidaten voor de overname van de chemiedivisie. Ook dit zijn allemaal opkoopfondsen of private equity, zoals dat officieel wordt genoemd. Dat zijn het Britse Carlyle, de Amerikaanse combinatie van Advent International en Bain Capital en het Nederlandse HAL Investments. In totaal zou met de overname 10 miljard euro zijn gemoeid, waarvan banken 7 miljard zouden willen bijdragen. AkzoNobel wil in april de knoop doorhakken.



Dat pensioenfondsen vaker in private equity gaan - PGGM is pensioenuitvoerder voor het pensioenfonds Zorg en Welzijn, zoals APG voor ABP - is geen verrassing. Ze voelen zich hiertoe gedwongen door de lage rendementen die ze behalen op vastrentende waarden als obligaties. Daarnaast zijn aandelen peperduur geworden.



PGGM wilde maandag geen nader commentaar geven op de berichten, behalve de melding dat tien tot vijftien keer per jaar met dergelijke transacties wordt meegelift. Voor Nederlandse conglomeraten is dit pijnlijk. Onder druk van activitistische aandeelhouders worden ze gedwongen hun bedrijven te strippen. Vaak wordt pensioenfondsen verweten dat zij hierbij te weinig oog hebben voor Nederlandse belangen.