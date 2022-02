Pfizer op recordwinst door coronavaccins

Applaus voor Margaret Keenan (90), die op 8 december 2020 als eerste het coronavaccin van Pfizer-BioNtech heeft gekregen in het ziekenhuis van het Engelse Coventry. Beeld Jacob King / AFP

Door de coronapandemie verkocht Pfizer in totaal voor 36,8 miljard dollar (32,2 miljard euro) aan vaccins, die in samenwerking met het Duitse BioNTech werden ontwikkeld. Het bedrijf maakte in 2021 een recordwinst van 21,9 miljard dollar. Dat heeft het bedrijf dinsdag bekendgemaakt.

De omzet van Pfizer steeg in 2021 naar ruim 81,2 miljard dollar (71,1 miljard euro). De omzet en winst bedroegen een jaar eerder nog respectievelijk 41,6- en 9,2 miljard dollar. Afgelopen jaar was het eerste volle jaar dat de farmaceut zijn vaccin tegen corona wereldwijd verkocht. De omzet van het onderdeel vaccins steeg het afgelopen jaar van 6,6- naar 42,6 miljard dollar. Zonder het succesvolle vaccin steeg de omzet van het bedrijf afgelopen jaar met 6 procent.

Flinke prijsverhoging

Pfizer had de prijs voor het vaccin vorig jaar ook flink verhoogd. De Financial Times meldde in augustus dat de prijs voor een vaccin van Pfizer ruim een kwart hoger was dan eerder werd afgesproken. Een Pfizer-vaccin kostte 19,50 euro in plaats van 15,50 euro. Moderna verhoogde in die periode de prijs van 19 euro naar 21,50 euro. De afspraken werden gemaakt op het moment dat concurrenten AstraZeneca en Janssen werden geplaagd door trombosegevallen, prikpauzes en productieproblemen.

De prijzen die de Financial Times naar buiten bracht, waren weliswaar veel minder hoog dan de eerder voorspelde 54 euro per dosis, waarmee Pfizer en BioNTech vorige zomer veel beroering veroorzaakten bij de Europese Commissie, maar wel veel hoger dan die van concurrenten AstraZeneca (1,78 euro per dosis) en Janssen (7 à 10 euro). Van dat laatste vaccin is maar één dosis nodig.

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, kreeg vorige maand nog scherpe kritiek van de ombudsman van de EU, omdat ze haar app-verkeer met Pfizer-topman Albert Bourla in april 2021 niet openbaar wilde maken. In die periode onderhandelde de commissie met Pfizer over de aankoop van 1,8 miljard coronavaccins voor de EU-landen.

Dergelijke contracten stuwden de financiële resultaten van Pfizer tot grote hoogte. Naast het succesvolle vaccin heeft Pfizer ook een pil ontwikkeld tegen het coronavirus, die recent werd goedgekeurd voor gebruik in Europa. Tevens werkt de farmaceut aan een vaccin specifiek gericht op de Omikron-variant van het coronavirus, dat in maart klaar zou moeten zijn.

Agressieve belastingplanning

Pfizer verwacht dit jaar voor 32 miljard dollar aan coronavaccins te verkopen, ongeveer 4 miljard doses. Ook denkt het bedrijf dat de ontwikkelde coronapil een succes gaat worden, met een omzet van rond de 22 miljard dollar. De pil Paxlovid, aldus voorlopige onderzoeksresultaten, zou de kans dat coronapatiënten in het ziekenhuis belanden en overlijden aanzienlijk verkleinen.

Beleggers waren overigens niet onder indruk van de winstverwachtingen van Pfizer. Zij hadden gerekend op een hogere omzet. Ook viel de omzet van een aantal bedrijfsonderdelen het afgelopen kwartaal enigszins tegen. De koers van het aandeel Pfizer stond kort na opening van de Amerikaanse beurs op een verlies van 5,8 procent.

Pfizer is een van de vele bedrijven die de afgelopen jaren een fiscale structuur in Nederland gebruikten om de belastingdruk te verminderen en hoge tarieven te ontwijken. Voor deze zogeheten agressieve belastingplanning maakt Pfizer gebruik van een cv/bv-constructie. Een cv maakte het lange tijd voor Amerikaanse bedrijven mogelijk om winsten onbelast in Nederland te stallen. Voor Nederlands recht was een cv niet belastingplichtig, maar waren de Amerikaanse vennoten van de cv dat.

Maar omdat het geld in de Nederlandse cv zat, bemoeide de Amerikaanse fiscus zich er ook niet mee en werd er nergens belasting geheven over de winsten in de cv. Pfizer stalde de afgelopen jaren tientallen miljarden in deze Nederlandse cv. In 2020 werd deze fiscale mogelijkheid onder druk van de EU geschrapt, waardoor er wel belasting wordt geheven over de winsten in een cv. Door een belastingwet van voormalig president Trump konden Amerikaanse bedrijven de afgelopen jaren tegen een relatief gunstig belastingtarief winst die overzee waren gestald alsnog naar Amerika halen. Ook Pfizer maakte gebruik van deze mogelijkheid.