Peter Legro (1937 - 2018) liet Transavia uitgroeien tot een luchtvaartreus

De luchtvaart zou na die ramp nooit meer hetzelfde zijn, vertelde Legro later. Dat gold bijvoorbeeld de kleding van het personeel: de kunststofvezels in de uniformen werden ingeruild voor het brandveiligere katoen. Ook in de communicatie met de nabestaanden werd verbeterd. 'Hoe bereik je familie? Wie haalt de auto op van Schiphol? Dat is nu allemaal vastgelegd.'



Hij is de verbinding met het verleden waarop Transavia nog altijd voortbouwt, keek Transavia-directeur Mattijs ten Brink terug op Legro. 'Een groot luchtvaartman en pionier is ons ontvallen', zei KLM-topman Pieter Elbers. Op Schiphol is Legro een van de vier Nederlandse luchtvaartondernemers die met een buste worden geëerd. KLM-grondlegger Albert Plesman en de twee oprichters van Martinair, Martin Schröder en John Block, zijn de anderen.



'Mede door zijn enorme gedrevenheid en visie is Transavia van kleine charter omgevormd tot een geweldig merk en luchtvaartmaatschappij. KLM heeft daarom ook veel aan hem te danken', zei Elbers over de hechte samenwerking tussen KLM en Transavia, waar Legro in 1979 aantrad. Transavia was lange tijd een dochtermaatschappij van grootaandeelhouder KLM, al liet Legro zich niet alles welgevallen. 'De Nederlandse luchtvaart wordt geschreven met de letters KLM. We hebben in het begin weleens woorden gehad, maar je krijgt respect voor elkaar', zei hij in 2013 tegen Luchtvaartnieuws.