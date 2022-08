Personeelstekorten nemen verder toe en leiden tot hogere werkdruk

Een horecaondernemer in Amersfoort moet zijn tent sluiten vanwege te weinig personeel, het terras ernaast is vol. Beeld ANP / ANP

Daarmee is opnieuw een record gesneuveld. In het eerste kwartaal noteerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) al 133 vacatures op 100 werklozen, maar door een groei van het aantal vacatures met 16 duizend en een afname van het aantal werklozen met 11 duizend nam de spanning op de arbeidsmarkt nog verder toe. De meeste vacatures staan open in de handel, de zakelijke dienstverlening en de zorg. Samen zijn deze sectoren goed voor de helft van alle 467 duizend openstaande vacatures.

De personeelstekorten leiden bij steeds meer bedrijven tot problemen, zo blijkt uit een enquêteonderzoek van het statistiekbureau. Aan het begin van het derde kwartaal noemde 38 procent van de ondervraagde bedrijven dit de belangrijkste belemmering voor de productie of activiteiten. Een belemmering die bovendien niet eenvoudig weggenomen kan worden: waar aan het begin van het tweede kwartaal bijna een kwart van de werkgevers uitbreiding van het personeelsbestand beoogde, was dat aan het begin van het derde kwartaal bij slechts 9 procent gelukt.

Minder geschikt personeel

De arbeidsmarktkrapte leidt tot hogere werkdruk voor het bestaande personeel, zag eenderde van de werkgevers. Daarnaast noemde ruim eenzesde van hen, met name die in de horeca, communicatie en landbouw, stijgende (loon)kosten als belangrijkste gevolg van het personeelstekort. Ook zijn er ondernemers die zich gedwongen voelen om minder geschikt personeel aan te nemen. Dit gebeurde het vaakst in de bouw en de landbouw.

Ondanks de nijpende personeelstekorten staan nog altijd zo’n 1,1 miljoen mensen aan de kant die wel willen werken. Het gaat dan bijvoorbeeld om ontmoedigde werklozen en arbeidsongeschikten. Wel is dit zogeheten ‘onbenutte arbeidspotentieel’ afgelopen kwartaal voor de achtste keer op rij licht gedaald.