Personeelstekort op luchthavens vertaalt zich in verlies voor EasyJet

2020-07-01 06:50:51 SCHIPHOL - Een vliegtuig van easyJet vertrekt vanaf Schiphol. Luchtvaartmaatschappij easyJet hervat de vluchten van en naar Schiphol na een periode dat er niet werd gevlogen vanwege het coronavirus. ANP REMKO DE WAAL Beeld ANP

Enorme rijen wachtende reizigers en geannuleerde vluchten: te weinig beveiligers en bagage-afhandelaars leiden deze zomer op vliegvelden in heel Europa tot chaotische toestanden. Voor EasyJet bedragen de kosten als gevolg van die chaos 133 miljoen pond. De Britse budgetmaatschappij kampt zelf ook met een personeelstekort. Met bijna 1,8 miljard pond nam de totale omzet van EasyJet in de afgelopen periode wel toe.

Met 22 miljoen passagiers vervoerde het bedrijf van april tot en met juni zeven keer zoveel reizigers als in dezelfde periode een jaar eerder. 95 procent van de geplande vluchten vloog de voorbije drie maanden volgens het boekje. Het bedrijf verwacht dat dit in het vierde kwartaal afneemt tot 90 procent. EasyJet-topman Johan Lundgren wil niet zeggen of de kosten van geschrapte vluchten op vliegvelden wordt verhaald. ‘We zijn met luchthavens in gesprek over een aantal kwesties.’

Vliegtuigen van EasyJet zitten voller dan in dezelfde periode in 2019, het jaar voor de coronacrisis. De toestellen van het bedrijf stijgen vooral op van Schiphol en London Gatwick. Beide luchthavens moeten schrappen in het aantal vluchten. De budgetmaatschappij ziet daardoor het aantal vluchten afnemen.

Het bedrijf schrapte de voorbije maanden tienduizenden vluchten. Vakbonden verweten operationeel directeur Peter Bellew gebrek aan leiderschap en drongen aan op zijn ontslag. Er was onenigheid binnen de top van het de prijsvechter over hoe men de conflicten met vakbonden moest oplossen, stellen ingewijden tegenover persbureau Bloomberg. Bellew nam begin juli ontslag.