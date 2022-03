Personeel veerboten P&O Ferries bruut van boord gehaald, wordt ingeruild voor goedkope krachten

In Dover ontstaat een wachtrij nadat P&O Ferries de veerboten heeft stilgelegd om het personeel te wisselen. Beeld AFP

De veerbootmaatschappij P&O, die onder meer tussen Rotterdam en Hull vaart, verkeert in zwaar weer. Na twee jaar te hebben geleden onder coronalockdowns en -reisbeperkingen heeft het bedrijf nu te maken met torenhoge brandstofprijzen, als gevolg van de oorlog in de Oekraïne en de sancties tegen Rusland. Om een financieel gat van omgerekend 120 miljoen euro te dichten, besloot eigenaar DP World, een havenbedrijf uit Dubai, flink te bezuinigen op personeelskosten.

In alle geheim waren honderden goedkope arbeidskrachten, onder meer uit Zuid-Amerika en Oost-Europa, naar de havens gedirigeerd. Op de veerboten had de bemanning via een videoverbinding van de P&O-topman te horen gekregen dat ze op staande voet waren ontslagen. Het zorgde voor totale verbijstering, zowel bij de werknemers als bij de vakbonden. Bemanningsleden werden van boord gehaald door beveiligers die door P&O waren ingehuurd. Ze droegen volgens ooggetuigen bivakmutsen en sommigen hadden handboeien bij zich.

Verzet van kapitein

In Hull gaf de Nederlandse kapitein Eugene Favier zijn bemanning de opdracht de veerboot, The Pride of Hull, niet te verlaten, terwijl hij weigerde de beveiligers aan boord te laten. Labour-kamerlid Karl Turner, die Hull in het Lagerhuis vertegenwoordigt, noemde Favier een held. ‘Hij komt op voor zijn bemanning en verzet zich tegen deze schandelijke actie.’ In Dover ontstond een demonstratie. Volgens de directie is het massaontslag noodzakelijk om het 184 jaar oude bedrijf te redden.

Zowel in Calais als in Dover ontstonden meteen lange rijen vrachtwagens. Eenderde van de Brits-Europese handel gaat via deze kwetsbare route. Geschrokken van de aankondiging is de Britse minister van Transport Grant Shapps snel in gesprek gegaan met de top van het bedrijf. P&O, dat tijdens de pandemie 40 miljoen euro aan noodsteun heeft gekregen van de Britse overheid, heeft reizigers geadviseerd om gebruik te maken van andere veerdiensten, zoals die van Stena Lines.

Goedkope arbeid

De noodgreep van P&O is vrij gênant voor de Britse regering. Brexit had juist moeten zorgen voor minder afhankelijkheid van goedkope, buitenlandse arbeid. In plaats daarvan moesten Britse bedrijven beter hun best doen om Brits personeel aan te trekken, bijvoorbeeld door ze beter te belonen. P&O doet nu precies het tegenovergestelde. ‘Het is een schande dat goedkope buitenlandse werknemers 800 ontslagen P&O-werknemers gaan vervangen’, was de eerste reactie van Brexiteer Nigel Farage.

Of P&O’s massaontslag toegestaan is onder de Britse arbeidswetgeving wordt betwijfeld. Moederbedrijf DP World is onder meer eigenaar van de London Gateway, het havenbedrijf dat een belangrijke rol speelt bij het voornemen van de Britse regering om zogeheten ‘vrijhavens’ te creëren, belastingvrije havengebieden. The Daily Mirror wist te melden dat de schatrijke eigenaren van DP World vorig jaar 174 miljoen euro hebben gestoken in het sponsoren van een golftoernooi in Dubai.