Personeel Randstad en Tempo-Team op anti-discriminatiecursus na Radar-uitzending

Niet tolereren

Randstad Groep liet eerder al weten werknemers te steunen als die een discriminerend verzoek weigeren, wat ook aan bod zal komen in de training. Brancheorganisatie ABU spreekt van een goed initiatief maar waarschuwt ook. 'Wat minstens zo belangrijk is, is dat de bedrijfstop zijn personeel duidelijk maakt dat discriminatie niet getolereerd wordt', zegt een woordvoerder. De ABU is ook voorstander van een brede campagne om het bedrijfsleven duidelijk te maken dat het geen discriminerende opdrachten aan uitzenders moet verstrekken.



Op de vraag of ook personeelwervers een anti-discriminatiecursus moeten volgen, laat de ABU weten 'dat zoiets nooit verkeerd is'. Ook Randstad noemt het een 'goede suggestie'. Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) komt later dit jaar met een plan van aanpak om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan.