Persgroep worstelt met papiertekort. Noodmaatregel: nieuw uiterlijk voor Sir Edmund

Bertels: 'Dat was vervelend voor fabrikanten. Waarschijnlijk is dat de reden dat ze nu extra veel machines hebben stilgezet of omgebouwd; in veel gevallen maken ze nu karton voor bedrijven als Bol.com. Bijkomend probleem voor ons is dat de vraag naar krantenpapier is toegenomen in China en India.'



De Persgroep sluit normaliter papiercontracten af per april, later dan de concurrentie. Binnen het concern heerst de opvatting dat dit een dempend effect heeft op de prijs, onder meer omdat aanbieders van hun voorraad af moeten. Toen De Persgroep zich enkele maanden geleden meldde, was bij grote aanbieders slechts 90 duizend ton krantenpapier beschikbaar voor een jaar. Dat was 10 procent te weinig.



Het nieuws veroorzaakte paniek achter de schermen. Hoofdredacteur Remarque: 'Ik heb in het bedrijf voorheen ondenkbare zinnen gehoord als: 'Wim vraagt zijn vrienden in Parijs, die hebben misschien wat papier over.' Het is geen bezuiniging, beklemtoont hij. 'Het kost juist meer geld.'