Permanente crisis. Gevaarlijk voor wie? Gevaarlijk voor wat?

Minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid kondigde deze week zonder veel omhaal het einde aan van de coronacrisis, althans, het einde aan de landelijke maatregelen ertegen in Nederland. Geen tijd om te vieren, want we zijn al weer druk met de volgende: de Oekraïne-crisis.

Laten we stilstaan bij dat woord, crisis, en ons afvragen hoe we hiermee om moeten gaan. Want het lijkt wel of we in een permanente staat van crisis verkeren, en dat heeft z’n effect op het gemoed van mensen. Kun je gelukkig zijn te midden van een crisis? Lastig. Permanente crisis doet dus permanent afbreuk aan het welbevinden.

Alleen al in de economie volgt de ene crisis de andere op. Ik vergeet er vast nog een paar als ik opsom: Azië-crisis (1997), roebelcrisis (1998), de Y2K-crisis (1999), de dotcom-crisis (2000), kredietcrisis (2008) en de hierop volgende bankencrisis (2009), eurocrisis (2009-2011). Na een paar rustiger jaren volgde de coronacrisis (2020), die zijn oorzaak vond buiten het economische domein, maar er wel grote invloed op had.

Oorlogen, ook als die ‘speciale politionele interventies’ worden genoemd, creëren hun eigen crises: Syrië, Krim, Oekraïne, om me tot recente voorbeelden te beperken, waarbij de gevolgen van die oorlogen soms hun eigen crisis scheppen: bijvoorbeeld een vluchtelingencrisis. Of, zoals nu: een energiecrisis.

Dan zijn er nog grote internationale kwesties, zoals de klimaatcrisis. En lokale Nederlandse crises, zoals de crisis op de woningmarkt, de crisis in de Jeugdzorg, en vul maar aan.

We verkeren, kortom, in permanente staat van crisis, door de Van Dale gedefinieerd als een ‘gevaarlijke toestand’. Gevaar? Dan moeten we rennen, of vechten, of in bevroren toestand het onheil op ons af laten komen. ‘Gewoon’ je leven leiden, en je hooguit druk maken over het aanbranden van de aardappelen (een onfortuinlijke aardappelcrisis) voelt dan bijna als dansen op de laatste maten die het orkest speelde op de Titanic.

Maar zijn al die crises ook gevaarlijk? Belangrijke hulpvragen hierbij zijn: gevaarlijk voor wie, en gevaarlijk voor wat? En dan is het antwoord af en toe inderdaad verontrustend, bijvoorbeeld als het antwoord luidt: gevaarlijk voor mij, namelijk voor mijn leven; en gevaarlijk voor mijn familie en vrienden, namelijk voor hún leven. Dan moet je inderdaad vechten, of vluchten, en hopen dat je niet bevriest van de stress. Oekraïners in Oekraïne.

Maar bij de meeste andere crises zijn de antwoorden heel wat minder verontrustend. Dan is er geen gevaar voor jezelf, geen gevaar voor je dierbaren, maar gevaar voor anderen. Of het gevaar betreft weliswaar jezelf maar heeft betrekking op iets tamelijk onbenulligs als het risico op het verliezen van wat van je spaargeld, het ongemak dat de waarde van je huis een paar jaar kleiner is dan de waarde van je hypotheekschuld, of het risico dat je wat meer belasting moet gaan betalen omdat de overheid heeft besloten vluchtelingen op te vangen, wat nu eenmaal geld kost.

Er zijn, anders gezegd, inderdaad permanent crises. Gevaarlijke toestanden voor mensen, anderen. En die hebben soms wel, maar vaak geen, betrekking op iets levensbedreigends. En in veruit de meeste gevallen heb je, als individu, sowieso geen enkele invloed op de oorzaak van die crises of de oplossing ervoor.

Gevaarlijk voor wie? Gevaarlijk voor wat? Dat zijn de hulpvragen die helpen het hoofd koel te houden tijdens de permanente crisis waarin we leven.

Frank Kalshoven is directeur van De Argumentenfabriek. Reageren? Email: frank@argumentenfabriek.nl