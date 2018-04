Percentage werknemers dat baan als zinloos ervaart 'hoger dan verwacht'

'Er doen veel verhalen de ronde over mensen die vinden dat hun werk nutteloos is of zelfs een negatieve impact heeft op de samenleving. Maar de bewijzen daarvoor waren tot nu toe vooral anekdotisch. Nu hebben we dat ook met getallen proberen te onderbouwen', zegt Dur.



Hij vindt 8 procent zelf hoog - hoger dan op voorhand was verwacht. Het onderzoek is gebaseerd op data van het International Social Survey Program in vier tijdsperiodes. Hierbij wordt werknemers op basis van anonimiteit gevraagd of ze het eens zijn met de uitspraak: 'Mijn werk is nuttig voor de samenleving'. Driekwart van de werknemers beaamde dat in het laatste onderzoek.