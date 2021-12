Pensioenfondsen staan er goed voor, maar pensioenen gaan volgend jaar niet of nauwelijks omhoog

Vorig jaar dreigde nog massale verlaging van de pensioenen van ouderen. Daar is dit jaar geen sprake van. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De Pensioenfederatie heeft de fondsen gevraagd naar de dekkingsgraad eind november en de verwachting over het al of niet verhogen van de pensioenen. Het is nog met een slag om de arm, want cruciaal voor de beslissing of de pensioenen verhoogd kunnen worden, gelijk blijven of verlaagd moeten worden, is de stand op 31 december.

De dekkingsgraad geeft aan in hoeverre de pensioenen van ouderen en de pensioenopbouw van werkenden wordt gedekt door het opgepotte vermogen. Is de dekkingsgraad 100 procent, dan is het vermogen volgens de rekenregels precies genoeg om alle pensioenen uit te betalen, nu en in de toekomst.

Elke maand berekenen de fondsen die ‘actuele dekkingsgraad’ aan de hand van rentestanden die de toezichthouder, de Nederlandsche Bank, opstelt. De maandnotering is de actuele dekkingsgraad, de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden is de ‘beleidsdekkingsgraad’.

Voor het verhogen van de pensioenen is de beleidsdekkingsgraad op 31 december cruciaal. Is die hoger dan 110 procent, dan mogen de fondsen de pensioenen van ouderen en de opgespaarde pensioenen van werkenden iets verhogen. Als de dekkingsgraad rond de 125 procent is, mag volledig geïndexeerd worden. De norm voor ‘volledig’ verschilt per pensioenregeling maar meestal is dat het volgen van de cao-loonsverhoging. De grens van 125 procent verschilt per fonds.

Omgekeerd geldt dat pensioenfondsen die langer dan 5 jaar een beleidsdekkingsgraad van minder dan 104,3 procent hebben en die op 31 december 2021 een actuele dekkingsgraad hebben die lager is dan 90 procent, de pensioenen moeten verlagen. De verlaging moet zodanig zijn, dat de dekkingsgraad weer minimaal 90 procent is.

(Artikel gaat verder onder de graphic)

Rente cruciaal

De rente speelt een cruciale rol bij het berekenen van de dekkingsgraad. Daarvoor moeten de pensioenfondsen sinds 2006 de marktrente gebruiken, die DNB maandelijks vaststelt. Het gaat om een lijst voor de komende 100 jaar met voor elk jaar een rentetarief. Pensioenfondsen hebben immers een lange ‘horizon’. Een twintigjarige die nu voor zijn pensioen spaart, gaat misschien op zijn zeventigste met pensioen en wordt mogelijk 95 jaar of nog ouder.

Dit jaar is de rente iets opgekrabbeld en dat is meteen te zien aan de dekkingsgraad van de pensioenfondsen. Eind vorig jaar was die gemiddeld 95 procent. Aan het eind van het derde kwartaal van dit jaar was de dekkingsgraad volgens toezichthouder DNB opgelopen naar 104,7 procent.

Daarbij komen de vaak uitstekende beleggingsresultaten. Eind 2020 waren de beleggingen van pensioenfondsen 1.679 miljard euro waard. Aan het eind van het derde kwartaal van dit jaar was dat volgens DNB 1.741 miljard euro. Door de goede beleggingsresultaten en oplopende pensioenpremies van werkenden stegen de vermogens de afgelopen jaren, maar tegen het effect van de dalende rente op de dekkingsgraad vielen die weg. Nu vallen de iets oplopende rente en de beleggingsresultaten samen.

Vorig jaar dreigde nog door de lage, gemiddelde dekkingsgraad massale verlaging van de pensioenen van ouderen. Ook de opgebouwde pensioenaanspraken van werkenden werden bedreigd. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken versoepelde de regels iets waardoor dat niet hoefde – 90 procent dekkingsgraad werd de ondergrens.

Nu is de situatie omgekeerd en ligt de gemiddelde dekkingsgraad rond de 105 procent. De Tweede Kamer wil op voorspraak van de PvdA de regels versoepelen, zodat de pensioenen eerder verhoogd kunnen worden. Pensioenfondsen met een dekkingsgraad van 105 procent mogen misschien in de loop van 2022 met terugwerkende kracht per 1 januari de pensioenen iets verhogen. Dat zou kunnen aan de hand van de beoogde soepeler rekenregels op weg naar een nieuwe pensioenstelsel.

Nieuwe wetgeving

Over dat nieuwe pensioenstelsel sloten vakbeweging, werkgevers en kabinet in 2020 een akkoord. Dat is omgezet in een wetsvoorstel waar de Raad van State zich nu over buigt. Als dat klaar is en de juridische opmerkingen zijn verwerkt, zal de nieuwe minister van Sociale Zaken deze Wet toekomst pensioenen indienen bij het parlement.

Met dat wetsvoorstel verandert het pensioensysteem en gaan nieuwe rekenregels gelden. Zo verdwijnt de rente als allesbepalend element bij de afweging of pensioenen gelijk blijven, verhoogd worden of verlaagd. Mogelijk wordt dat nieuwe systeem in 2025 van kracht - dat hangt mede af van de behandeling in het parlement.

Voor pensioenfondsen die over willen gaan naar het nieuwe systeem, gaat een overgangsregime gelden met aparte rekenregels. De Tweede Kamer wil dat die soepeler regels al in 2022 gaan gelden waardoor pensioenfondsen met, op 31 december 2021, een dekkingsgraad van 105 procent de pensioenen kunnen verhogen.