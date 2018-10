Pech voor Trump: Amerikaanse beurzen hard onderuit

De financiële onrust zorgt voor een bescheiden deukje in het door president Trump nagestreefde imago van economische superheld. Een week geleden twitterde Trump nog opgetogen dat de aandelenbeurzen tijdens zijn regeerperiode voor de 102de keer hun hoogste stand ooit bereikt hadden. ‘Een presidentieel record, met afstand.’

The Stock Market just reached an All-Time High during my Administration for the 102nd Time, a presidential record, by far, for less than two years. So much potential as Trade and Military Deals are completed.