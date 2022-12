Paybacktime voor Markus Braun: Wirecard-topman moet zich voor rechtbank verantwoorden voor een van Europa’s grootste boekhoudschandalen

Hoofdkantoor van Wirecard in het Duitse Aschheim bij München. Beeld Getty

Voormalige bestuurders van Wirecard moeten zich vanaf donderdag verantwoorden voor de Duitse rechtbank in München voor hun rol in de ondergang van het frauduleuze betaaldienstenbedrijf in 2020. Het gaat om een van de grootste boekhoudschandalen in de Europese geschiedenis. Dat leidde in Duitsland tot gezichtsverlies bij politici, toezichthouders en accountants.

De voormalige ceo van het bedrijf, de Oostenrijker Markus Braun, en twee andere topmanagers worden onder meer beschuldigd van fraude en marktmanipulatie. Braun ontkent alvast iets verkeerd te hebben gedaan. Volgens hem hebben anderen buiten zijn weten om fout gehandeld.

Saillant is dat de aanklagers gebruik zullen maken van bewijsmateriaal van Brauns medeverdachte Oliver Bellenhaus. Het voormalige hoofd van de dochteronderneming van Wirecard in Dubai werd een belangrijke getuige nadat hij zich in 2020 bij de Duitse autoriteiten had aangegeven.

Vervalste klantgegevens

Centraal in de strafzaak staan volgens de Britse zakenkrant Financial Times de vervalste klantgegevens die Wirecard in 2019 heeft gebruikt om een investering van 900 miljoen euro binnen te hengelen van het Japanse techconcern SoftBank.

Er zijn al honderd rechtszittingen gepland voor het proces, dat waarschijnlijk ten vroegste in 2024 een vonnis oplevert. Bij veroordeling riskeren de drie een gevangenisstraf tot 15 jaar.

Het faillissement van Wirecard veroorzaakte schokgolven in het Duitse politieke en financiële establishment. Jarenlang baadden talloze politici en kopstukken uit het bedrijfsleven graag in de gloed van de ogenschijnlijk uiterst succesvolle techonderneming.

Wirecard, opgericht in 1999 en gevestigd in de Münchense voorstad Aschheim, begon als een bedrijfje dat betalingen verwerkte voor online gokken en porno, groeide uit tot een wereldspeler die op zijn piek een waardering kreeg opgeplakt van ruim 24 miljard euro.

Daarom ook was het van groot symbolisch belang dat Wirecard in 2018 de plaats van Commerzbank innam in de Duitse elite-index DAX.

Kaartenhuis

In werkelijkheid bleek het een kaartenhuis, met grote betalingsstromen die verzonnen waren. Toen enkele beleggers en journalisten onraad roken, onder meer omdat Wirecard op papier een stuk winstgevender was dan zijn concurrenten, schuwde het bedrijf de intimidatie niet.

Het huurde onder meer een oud-spion in om beleggers te schaduwen, er waren hackers die probeerden in te breken in de computers van kritische analisten, en peperdure advocaten die poogden de berichtgeving hierover in de Financial Times tegen te houden.

Daarnaast kreeg het bedrijf hulp van de Duitse markttoezichthouder BaFin, die in 2019 flink uit zijn rol viel door in het kamp van Wirecard te gaan zitten en beleggers te verbieden om shortposities in te nemen, en dus te speculeren op een koersdaling. BaFin kwam zelfs met een aanklacht tegen FT-journalist Dan McCrum, die later helemaal ongefundeerd bleek.

Door die ruggesteun bleef er lang onredelijk veel vertrouwen in het bedrijf, ook al omdat prominente Duitse media zoals de zakenkrant Handelsblatt zich voor het karretje van nationale trots Wirecard lieten spannen. Kort voordat Wirecard ten onder ging, plakte zakenbank JPMorgan bijvoorbeeld nog een koersdoel van 200 euro op het aandeel.

Gat van 1,9 miljard euro

De Financial Times gaf de strijd niet op, en bleef met onthullingen komen. In juni 2020 moest Wirecard toegeven dat er een gat van 1,9 miljard euro in zijn balans zat. Een paar dagen later vroeg het bedrijf het faillissement aan, een primeur voor een DAX-lid. Het hoofd van zowel BaFin als van de Duitse instantie die toezicht houdt op de accountancy, stapten als gevolg van het schandaal op.

‘Politici, toezichthouders, banken, accountants, raden van commissarissen – bijna iedereen heeft zich belachelijk gemaakt met Wirecard, met hoge kosten voor beleggers als gevolg’, verklaarde Danyal Bayaz, minister van Financiën van de deelstaat Baden-Württemberg, tegen persbureau Reuters. Hij maakte deel uit van een parlementaire commissie die onderzoek deed naar Wirecard.

Bayaz spreekt van blijvende schade voor de reputatie van Duitsland als financieel centrum, en als plek om ondernemingen te vestigen. ‘Er wacht ons een lang weg om het verloren vertrouwen in onze regelgevers en instellingen te herstellen.’