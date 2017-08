Particuliere belegger heeft zinnen gezet op woningen voor studenten en expats

Studenten en expats

Particulieren die een tweede, derde of vierde woning kopen als beleggingspand slaan bij voorkeur hun slag in steden met een grote studenten- of expatpopulatie. In Maastricht werd vorig jaar bijna een op de vijf woningen als beleggingspand aangekocht door een particulier. Ook in Groningen, Amstelveen, Amsterdam, Enschede en Den Haag valt meer dan een op de tien verkochte woningen in handen van een particuliere belegger.



In een aantal steden is het aantal huizenaankopen door particuliere beleggers na 2008 zeer sterk gestegen, blijkt uit een inventarisatie van de Volkskrant. In 2008 ging in Amstelveen 6,3 procent van de koopwoningen naar particuliere beleggers; vorig jaar was dat al 15,7 procent. Daniëlle Buur van het Amstelveense makelaarskantoor Admiraal ERA: 'Amstelveen trekt veel expats en studenten die in Amsterdam studeren. Dat zijn groepen die graag willen huren. Daardoor leveren particuliere huurwoningen hier goede rendementen op. In Amsterdam zelf liggen de rendementen voor kleine vastgoedbeleggers lager, omdat de huizenprijzen daar hoger zijn.' Oftewel: de verhouding tussen de koopsom die de belegger voor het pand moet neertellen en de huur die hij er vervolgens voor kan vragen, is in Amsterdam ongunstiger dan in Amstelveen.