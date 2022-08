Parfum en make-up kopen klanten weer in de winkelstraat: omzet Douglas stijgt

Een filiaal van Douglas in Den Haag. De parfumerieketen sluit rond de 500 van zijn circa 2.400 winkels in Europa. Of en hoeveel winkels er in Nederland verdwijnen is niet bekend. Beeld ANP

De omzet groeide tot 830 miljoen euro in het derde kwartaal van het boekjaar 2021-2022, dat bij Douglas van 1 oktober tot 30 september van het volgende jaar loopt. De winkelketen boekt een omzetstijging van 29 procent vergeleken met het derde kwartaal van een jaar eerder. De omzet ligt 2 procent hoger dan voor de pandemie.

De Duitse parfumerie haalt eenderde van de opbrengst uit de onlineverkoop van producten. Voor corona lag dat percentage nog op 17 procent. Tijdens de pandemie kocht 40 procent van de klanten hun schoonheidsproducten via de webshop.

Douglas ziet dat tweederde van de klandizie terugkeert naar een fysieke winkel om schoonheidsspullen aan te schaffen. De omzet via de fysieke toonbank steeg met 48 procent vergeleken met de maanden april tot en met juni 2021.

‘Persoonlijk advies gevraagd’

‘De terugkeer van klanten naar onze winkels toont hoe groot de vraag naar persoonlijk advies van onze medewerkers is’, zegt Douglas-ceo Tina Müller.

Het afgelopen kwartaal maakte vooral de verkoop van make-up een groei door, stelt het bedrijf. In juni bracht de keten nog een parfum op de markt met popster Billie Eilish, volgens Douglas nu al een van de ‘sterkste lanceringen’ van het jaar.

De operationele winst van Douglas, de winst gecorrigeerd voor onder meer rente en belastingen, bedroeg in het derde kwartaal 64 miljoen euro. In dezelfde periode een jaar eerder was dat 24 miljoen.

Vijfde van de winkels dicht

Douglas maakte vorig jaar bekend flink te snoeien in het winkelaanbod. Het bedrijf gaf toen de populariteit van online boven fysiek winkelen als oorzaak. Van de 2.400 winkels over heel Europa gaan er 500 dicht. Nederland telt 110 winkels met 2.000 medewerkers.