Papierfabriek Van Gelder bezwijkt onder torenhoge kosten voor energie en grondstoffen

In de productiehal van Crown Van Gelder: ‘Elke vezel wordt bij ons tientallen keren hergebruikt.’ Beeld ANP / Olivier Middendorp Fotografie

Jean-Pierre Wondergem van de technologische dienst meldt zich dinsdagmiddag aan de poort van papierfabriek Crown Van Gelder, een broodtrommel onder de arm geklemd. Na drieënhalf jaar lijkt een einde te komen aan zijn dienstverband. De directie heeft het faillissement aangevraagd, omdat het bedrijf de hoge kosten voor energie en grondstoffen niet langer kan dragen. ‘Ik zag het niet aankomen’, zegt Wondergem, hoofdschuddend.

Nog maar enkele maanden geleden vierde de voormalige courantenpapierfabriek Van Gelder in Velsen-Noord het 125-jarig bestaan. Na een verlies van 11 miljoen euro bij een omzet van 150 miljoen in 2021 vanwege de coronapandemie was het bedrijf vorig jaar hard op weg naar een winst van 10 miljoen euro, vertelt directeur Miklas Dronkers. Tot Van Gelder in het laatste kwartaal van 2022 vanwege de inflatie in rap tempo naar de afgrond werd geduwd.

De papierindustrie met vierduizend werknemers en een jaaromzet van zo’n 2 miljard euro ging al gebukt onder de digitalisering. Van Gelder had zich als ‘nichespeler’ gericht op meerdere soorten papier en verpakkingen. Maar het bedrijf was kwetsbaar in een sector die veel energie en water verbruikt. ‘Vanwege de stagnatie in de markt stonden onze papiermachines vaak stil’, aldus Dronkers. ‘De kosten liepen door en we zaten al krap, omdat de prijzen voor energie en grondstoffen na de coronacrisis enorm waren gestegen.

Perfecte storm

In 2021 zag Van Gelder de energierekening al oplopen tot 20 miljoen euro. Ook vorig jaar gingen er volgens Dronkers ‘meerdere miljoenen per maand’ uit aan energie. Hij schetst een ‘perfect storm’, waarin het bedrijf op alle fronten de wind tegen had. Van Gelder voerde noodgedwongen een ‘energietoeslag’ in voor haar producten. ‘Dat werkte toen de vraag hoog was’, zegt Dronkers.

De kentering kwam in het laatste kwartaal van 2022 en prompt zag Van Gelder ook deze maand de orderportefeuille slinken. ‘Onze klanten wachtten met bestellen en maakten eerst hun voorraden op. Begin dit jaar zaten we opnieuw dun in de orders. De snelheid waarmee het misging, was ongekend.’

Dronkers klopte vergeefs aan bij de vaste bankier, maar ABN Amro wenste geen ruimer krediet te geven. ‘We hebben niet de financiële buffers van een multinational. We hebben alles geprobeerd om de financiering rond te krijgen, uiteindelijk is het niet gelukt. De tegenkrachten waren te groot.’

Vakbond CNV zegt in een persbericht ‘totaal overvallen’ te zijn door het faillissement van Van Gelder. ‘Als een bedrijf dat zo goed draait ineens failliet gaat, omdat het de energiekosten niet kan betalen, geeft dat te denken.’

Namens branchevereniging Koninklijke VNP constateert woordvoerder Rutger van Dijk dat de politieke steun voor de energie-intensieve industrie minimaal is. ‘Landen om ons heen tuigen wel steunpakketten op voor die industrie en dat heeft een negatieve impact op de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven.’

Mooie toekomst

De papierindustrie heeft als ‘circulaire’ branche juist een mooie toekomst, stelt Dronkers. ‘Elke vezel wordt bij ons tientallen keren hergebruikt, we maken een duurzaam product.’ De economische stilstand voor ‘energieslurpers’ als Van Gelder wordt echter niet gecompenseerd door de overheid, aldus Dronkers. ‘En dus werden we keihard geraakt, er is voor bedrijven als de onze geen sprake van een gelijk speelveld. We kregen steeds meer moeite om orders binnen te halen tegen concurrerende prijzen.’

Al in de jaren tachtig ging Van Gelder eens failliet, en het bedrijf werd in 2015 van de beurs gehaald na de overname door een Oostenrijkse investeringsmaatschappij. De rijke geschiedenis van de papierfabriek gaat zelfs terug tot de 17de eeuw.

Jean-Pierre Wondergem rekent dan ook op een volgende doorstart. ‘Van Gelder heeft zich bewezen met zijn technologie, we hebben nog veel te bieden in deze markt. Maar er volgt ongetwijfeld een reorganisatie. En dan is de vraag voor wie straks nog werk is bij Van Gelder.’

Vakbond CNV vreest juist dat veel werknemers een wedergeboorte van Van Gelder niet zullen afwachten. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is er in Noord-Holland met grote werkgevers als Tata Steel voldoende alternatief voor gespecialiseerd personeel.

Het lot van Van Gelder ligt nu handen van de Noord-Hollandse curatoren Dunselman en Mulder. Van Gelder-directeur Dronkers erkent dat haast is geboden. ‘Er is zeker plaats voor deze papierfabriek, meerdere partijen hebben zich gemeld. We werken hard aan een reddingsplan, maar een doorstart moet op korte termijn worden gerealiseerd. En dat verdienen onze medewerkers ook.’

Wondergem wandelt dinsdag gelaten langs de slagboom op het terrein van Van Gelder. ‘Ik ben trots op dit bedrijf. Ik blijf voorlopig doorwerken, ik wacht af wanneer mijn laatste werkdag is.’