Papieren telefoongids houdt er na 140 jaar mee op: slechts kleine groep ouderen leunt er nog op

Gouden Gids

Het eerste Nederlandse telefoonboek dateert van 1881, vijf jaar nadat Alexander Graham Bell patent aanvroeg op de eerste werkende telefoon. Er stonden welgeteld 49 nummers in en de gids lag ter inzage bij de telefooncentrale. Pas veel later begon de PTT met het aan huis bezorgen van regionale telefoonboeken. De oplage van het laatste nummer bedraagt zo'n 3 miljoen. DTG houdt er al rekening mee dat veel mensen het boek niet meer willen, want ooit ging het nog om een oplage van circa 7 miljoen stuks.



Sinds 1996 verschijnen alle gegevens ook online op www.detelefoongids.nl. Sinds 2003 valt het maken van de gidsen al niet meer onder telecombedrijf KPN. In 2008 kwam de verzelfstandigde telefoongids vervolgens onder een dak met concurrent Gouden Gids. Dat is de opvolger van de Gele Gids, die in de jaren zestig voor het eerst verscheen en vol stond met contactgegevens van bedrijven. De twee gidsen zijn uiteindelijk samengevoegd.



Tegenwoordig is DTG meer een bedrijf dat zich richt op dienstverlening aan bedrijven om hen online beter vindbaar en bereikbaar te maken. Er werken ongeveer 350 mensen, waarvan zich nog veertien met de papieren gidsen bezighouden. De laatste tijd zijn er al tientallen gidsmedewerkers uitgegaan bij DTG, dat voor zijn andere werk juist veel mensen aanneemt.