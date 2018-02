Paniek bij beleggers laat zien hoe weinig effectenbeurzen nog met 'echte' economie te maken hebben

Terwijl de koersen op Wall Street deze week tot twee keer toe een smak maakten, was er in elk geval één beursgraadmeter die deze maand meer dan verdubbelde in waarde. Dat is de index van de beleggersbibbers en de aandeelhouderszenuwen. De Amerikaanse volatiliteitsindex VIX vaart wel bij de onrust en achtbaanachtige koersbewegingen die deze week de beursberichten domineerden. Hoe grilliger de koersen op en neer bewegen, hoe hoger de VIX. Een hoge VIX betekent dat de financiële markten in de greep zijn van de angst, en is dus geen goed teken.



Dat de nervositeit bij beleggers uitgerekend nu zo oploopt, geeft aan hoe weinig de effectenbeurzen nog te maken hebben met de 'echte' economie. Want eigenlijk was er deze week vooral goed nieuws over de economie. Vorige week vrijdag kwam er bijvoorbeeld voor het eerst een kleine aanwijzing dat in de VS ook de lonen nu gaan stijgen, naast de bedrijfswinsten. Dat is het ultieme bewijs van de florissante staat van de Amerikaanse economie. Eindelijk gaan ook de werknemers profiteren, waardoor ze meer kunnen uitgeven en de economie dankzij die bestedingen nog verder kan groeien.