Paleontologie biedt een ander perspectief op het klimaatvraagstuk

In Egypte is deze week de nieuwste ronde wereldwijde klimaatbesprekingen begonnen, en de verwachtingen over de uitkomsten zijn niet hoog gespannen, ook al luidden wetenschappers voorafgaande aan de samenkomst andermaal de klimaatnoodklok. Bezorgde burgers fietsten deze week een protestrondje op Schiphol; anderen besmeurden kunstwerken. De sterke arm der wet greep in, want de burgers hadden geen tractoren meegenomen.

Nadenkend over het klimaatvraagstuk ben ik rare boeken aan het lezen – raar, voor een econoom dan. Ik lees een standaardleerboek over ecologie, een boek over schimmels, en een boek over paleontologie, om een paar voorbeelden te geven, Het doel hiervan is het verkrijgen van een breder perspectief. Dat lukt, en het is verwarrend. Verwarring is een noodzakelijke tussenstap voor wie vooruit wil in zijn denken.

Wat er zoal verwarrend is? Vooral die paleontologie, de wetenschap die het leven op de aarde van vroeger bestudeert. Thomas Halliday schreef er Otherlands over, in het Nederlands vertaald als Oerland; een reis door de werelden die achter ons liggen.

Halliday begint met de beschrijving van de wereld zo’n 20 duizend jaar geleden, toen er net een paar mensen rondliepen op aarde, en eindigt 550 miljoen jaar geleden. Het pregnante van het boek is de veranderlijkheid van het leven op aarde als je dat bekijkt door de bril van deze tijdschalen. Het zeeniveau bijvoorbeeld, dat ooit honderdtwintig meter lager lag dan nu omdat het water lag opgeslagen in kilometersdikke ijskappen. Het CO2-aandeel in de lucht dat ooit veel hoger lag dan nu, omdat er nog geen planten en bomen bestonden die de kooldioxide opsloegen in hout. De aardplaten die in de loop der tijd over de aarde schuiven alsof het niets is. De vernietigende natuurrampen die zich voltrekken. En steeds is er leven, zeer rudimentair in het begin, maar steeds complexer. En als het op grote schaal vernietigd wordt begint het weer opnieuw. Al honderden miljoenen jaren lang.

Waarom is dit verwarrend? Omdat de geschiedenis van het leven op aarde zo sterk contrasteert met de klimaatzorgen van nu. In het licht van die lange geschiedenis is een paar meter zeespiegelstijging een bagatel, is het uitsterven van soorten de normaalste zaak van de wereld, en biedt de opwarming van de aarde simpelweg kansen op nieuwe leefgebieden voor organismen. Antarctica was al eens een regenwoud – een poos geleden, dat wel. Bosbranden, droogte, overstromingen? Niets wat de aarde niet eerder heeft ervaren.

De aarde redden? Hoogmoed. Het leven op aarde vindt zijn eigen weg, pas enkele tienduizenden jaren met mensen erbij -- een oogwenk, gemeten op de tijdschaal van een paleontoloog.

Nee, het klimaatprobleem is een mensenprobleem. Niet de aarde, zelfs niet het leven op aarde, nee wij als soort hebben een probleem met bosbranden, droogte, overstromingen, zeespiegelstijging en andere klimatologische verandering. Daar zijn we niet op gebouwd. Zo hebben we het leven op aarde voor onze soort niet ingericht. Zo kunnen we niet comfortabel leven.

De ultieme consequentie van dit perspectief is dat het uitsterven van de soort homo sapiens, door eigen toedoen wellicht, geen ramp is. Op aarde zullen andere levensvormen ontstaan die wél gedijen op de aarde die we achterlaten. Ik verzet me tegen deze nihilistische conclusie, maar weet nog niet goed waarom.