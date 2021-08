Nieuws

Pakketservice PostNL blijft groeien, bedrijf investeert komende drie jaar bijna 1 miljard euro

PostNL wil de komende jaren 450 miljoen euro investeren in onder meer pakketautomaten. In totaal investeert het bedrijf de komende drie jaar bijna een miljard euro, ook in elektrische bezorgwagens. In 2025 wil PostNL in 25 binnensteden uitstootvrij kunnen bezorgen, in 2030 moet elke ‘laatste kilometer’ uitstootvrij worden afgelegd.