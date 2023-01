Overname Delfts chipbedrijf Nowi door Nederlands-Chinese Nexperia onzeker, Economische Zaken wacht op wet

Een fabriek van de Nederlands-Chinese chipfabrikant Nexperia in Newport, Wales. Beeld Getty Images

Dit najaar werd de Delftse innovatieve chipstart-up Nowi gekocht door de Nederlands-Chinese chipfabrikant Nexperia. Maar vooralsnog blijft de overname in een soort niemandsland hangen. Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat schrijft in antwoord op Kamervragen dat ze pas naar de overname gaat kijken zodra de wet van kracht wordt die buitenlandse investeringen in ‘sensitieve’ technologieën kan dwarsbomen.

Terugwerkende kracht

‘Vanwege het ontbreken van een wettelijke basis, heb ik op dit moment nog geen onderzoeken kunnen doen op grond van deze wet en heeft er dus geen beoordeling plaatsgevonden van de overname van Nowi’, schrijft Adriaansens in de brief. De wet gaat met terugwerkende kracht gelden. Daarom kan ze de transactie daarna alsnog tegen het licht houden.

Nowi maakt chips – halfgeleiders – die hun energie uit de omgeving halen en daarom handig zijn in sensoren en andere toepassingen, waarbij het wisselen van batterijen duur of lastig is. In november werd Nowi overgenomen door het Nijmeegse Nexperia. Dat is een afsplitsing van chipmaker NXP dat op zijn beurt uit de Philips-stal komt, maar nu in Chinese handen is.

Wet Vifo

Het afgelopen jaar is een wet aangenomen die buitenlandse investeringen in vitale bedrijven kan tegenhouden. Deze Wet veiligheidstoets investeringen, fusie en overnames (Vifo) kijkt vooral of het bedrijf dat wordt overgenomen producten maakt die (ook) voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt. De wet is nog niet van kracht, omdat sommige details nog niet zijn gedefinieerd.

Halfgeleiders worden ook expliciet in de wet genoemd. De vraag is echter of de chips die Nowi maakt niet te simpel zijn om ‘sensitieve technologie’ te kunnen worden genoemd. Tegen de Volkskrant zei Duco de Boer van advocatenkantoor Stibbe dat het maar de vraag is of de wet Vifo gebruikt kan worden om de overname terug te draaien. ‘Deze bevoegdheid bestaat alleen als er een redelijk vermoeden is dat de transactie risico’s kan hebben voor nationale veiligheid. Economische belangen zoals het weglekken van kennis en intellectueel eigendom zijn niet genoeg.’