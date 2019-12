Overheidsschuld op laagste punt sinds 2008

De nieuwe cijfers van het CBS scheppen voor minister van Financiën Wopke Hoekstra een rooskleurig beeld. Beeld ANP

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag. In het derde kwartaal van 2019 was het 49,3 procent, 3,1 procent lager dan een jaar daarvoor.

De lage schuld is te danken aan een flink overschot: over de eerste drie kwartalen van dit jaar hield de overheid al 14 miljard euro over – ruim 3 miljard meer dan over heel 2018. De Najaarsnota van het ministerie van Financiën ging uit van een overschot van 10,4 miljard voor heel 2019, maar daar zit de overheid na drie kwartalen dus ruim 3 miljard boven.

De tussenstand van het overheidssaldo, als percentage van het bbp, komt daarmee uit op 1,7 procent. Dat percentage, gemeten tussen het vierde kwartaal van 2018 en derde kwartaal van 2019, is boven verwachting: het ministerie gaat voor heel 2019 uit van 1,3 procent.

Belastingen

De inkomsten zijn flink gestegen ten opzichte van vorig jaar. In de eerste drie kwartalen van 2019 incasseerde de overheid bijna 12 miljard euro meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit komt door belastingen en premies. De collectieve lastendruk bleef in het derde kwartaal 38,6 procent, het hoogste percentage sinds het CBS die begon te meten.

De uitgaven stegen ook, met 9 miljard euro. De helft daarvan ging naar sociale uitkeringen en de zorg. Beloningen van overheidswerknemers stegen met 2 miljard euro. Ook investeringen en afdrachten aan de Europese Unie gingen omhoog, beide met 1 miljard euro. Uitgaven aan werkloosheidsuitkeringen daalden.