Overdrijft de Big Mac-index de waarde van de dollar?

Een Big Mac kost in de Verenigde Staten gemiddeld 5,81 dollar. In de eurozonelanden is dat 4,42 euro. Dat betekent dat één dollar 0,76 euro waard zou moeten zijn. In werkelijkheid is één dollar 0,88 euro waard. Of 1 euro kost 1,14 dollar. Dat zou 1,31 dollar moeten zijn.

De euro is eigenlijk 14,7 procent ondergewaardeerd. En die onderwaardering geldt voor bijna alle valuta in de wereld. De Australische dollar is ten opzichte van de dollar 22,4 procent te weinig waard, de Japanse yen 41,7 procent en de Russische roebel zelfs 70 procent.

Sinds 1986 publiceert het zakenblad The Economist elk jaar in februari de zogenoemde Big Mac-index. Hierbij wordt de prijs van de bekende snack van McDonald’s in vele landen vergeleken met de wisselkoers tussen deze landen. Omdat de Big Mac volgens de strikte missies van McDonald’s wereldwijd exact hetzelfde is samengesteld (driedelig sesambroodje, twee burgers van 100 procent rundvlees, blaadje sla, smeltkaas, uitjes en augurk) en hetzelfde wordt geprepareerd (qua benodigde arbeid en elektriciteit), is het een ideaal mandje van producten om de koopkracht te meten.

Dat de dollar zo wordt overgewaardeerd, heeft te maken met de militaire, politieke en monetaire macht van de VS. Als het een gewoon land zou zijn – vergelijkbaar met Argentinië, Brazilië of Nigeria – zou het een bananenrepubliek zijn die uitgeleverd was aan de grillen van het IMF en andere schuldeisers. In 2021 steeg het handelstekort van de VS met 27 procent naar een bizar bedrag van 859,1 miljard dollar – ongeveer het bbp van Nederland. Dat is het allerhoogste tekort ooit (het vorige record was 816,6 miljard dollar, vlak voor de kredietcrisis in 2006).

Sinds 1975 hebben de VS jaar in jaar uit een tekort gehad op de handelsbalans, hetgeen betekent dat ze meer goederen en diensten importeren dan exporteren. Dit houdt ook in dat de Amerikanen meer schulden maken dan sparen. Die schulden hebben ze bij landen die juist een handels- en spaaroverschot hebben – met name China en Japan, maar ook Nederland en Duitsland. En die schulden lopen elk jaar op.

De VS leven op de pof en kunnen dat als enige land in de wereld ook probleemloos doen. Noodgedwongen moet iedereen onbeperkt vertrouwen houden in de dollar, omdat het de enige reservevaluta is. Niemand kan de dollar laten vallen, omdat men zichzelf dan in voet schiet. En niemand kan de VS dwingen om orde op zaken te stellen, omdat het wegvallen van overvloedig consumerende Amerikanen een wereldwijde recessie zou veroorzaken.

Niemand wil zich laten bespioneren door de Russen of de Chinezen. Maar de Amerikanen, die de grootste financiële belangen hebben om iedereen in de gaten te houden, staan boven alle verdenking.

In een rechtvaardige wereld zonder dollarmonopolie zou de Amerikaanse munt een fractie waard zijn van wat die nu waard is. Eigenlijk zet de Big Mac-index iedereen nog op het verkeerde been.