Overdag kantoorklerk, 's avonds barman - SER vraagt aandacht overheid voor groeiend aantal combinatiebanen

Volgens de SER hebben veel mensen een dubbele baan uit bittere noodzaak. Het hooghouden van verschillende balletjes blijkt hun zwaar te vallen en hun persoonlijke ontwikkeling lijdt eronder. De SER waarschuwt dat er meer aandacht voor deze groep moet komen. De regelgeving omtrent het hebben van een dubbele baan is niet toereikend en de administratie is te ingewikkeld en tijdrovend.



Vooral in de zakelijke dienstverlening (onder andere uitzendbureaus), horeca, recreatie, zorg en welzijn en het onderwijs werken veel mensen met dubbele banen. In sommige van deze sectoren lopen er zelfs projecten om het combineren van banen aan te moedigen, zoals het project 'hybride docenten' in het onderwijs. Hierbij combineren docenten het lesgeven met werken bij een bedrijf. Een project van PostNL en Veolia is in 2015 na een jaar vroegtijdig stopgezet. Het combineren van werk voor deze twee bedrijven bleek te veel praktische problemen op te leveren.