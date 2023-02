Over het wildpark van Nairobi hangt de geur van vers brood, oliebollen en pepernoten

Medewerkers van BBROOD in de bakkerij in Nairobi, Kenia. Beeld Sven Torfinn

De kans is best aanwezig dat er in het Nairobi National Park zebra’s, giraffen en zelfs neushoorns en leeuwen rondlopen die de afgelopen jaren op een zeker moment zijn ontwaakt met de geur van versgebakken, oer-Hollands brood. Sinds de bakkerij van BBROOD er in 2016 zijn deuren opende, zweeft er namelijk elke ochtend een zweem van broodlucht over Magadi Road, de weg die de Keniaanse hoofdstad scheidt van het wildpark waar die dieren leven.

Ergens moet een hek staan dat de beesten in het wildpark houdt, maar door de woekerende bosjes en acaciabomen is die niet zichtbaar vanaf het ietwat verhoogde terras dat aan de bakkerij grenst. Aanvankelijk was dat wilde, typisch Keniaanse uitzicht misschien lastig te rijmen met de keurige krentenbollen, speltbroden en zelfs pepernoten die in de bakkerswinkel worden verkocht, maar inmiddels mag het Nederlandse BBROOD (dat door Kenianen wordt uitgesproken als broed) zich in Nairobi een gevestigde naam noemen. Zo levert de bakkerij allerlei soorten brood en gebakken delicatessen aan de vijf andere verkooplocaties in de stad.

Meergranenproducten

Mensen kennis laten maken met ‘echt lekker brood’, dat is het idee dat ten grondslag ligt aan de BBROOD-formule. In 2008 begon Renee Pater (vierde generatie uit een bakkersfamilie) met haar ouders de eerste vestiging aan de Amsterdamse Zeedijk. De in meergranenproducten gespecialiseerde bakkerij is inmiddels ook actief in Rwanda en Oeganda.

De Keniaanse vestiging van BBROOD wordt geleid door Maaike Joenje en Hans Meijers. Het ondernemersechtpaar zit samen onder een grote, groene parasol, aan één van de tafels die naast de veranda van de bakkerswinkel en achterliggende bakkerij staan. Vanaf de lunchgelegenheid is door de ruiten te zien hoe er in de bakkerij druk wordt gekneed en gebakken door de Keniaanse medewerkers van het ondernemersechtpaar. Het 45-koppige bakkersbedrijf heeft alleen lokale arbeidskrachten.

De producten die de Keniaanse BBROOD-winkels verkopen, worden volgens Joenje en Meijers vooral gekocht door ‘zij die het zich kunnen veroorloven’. Een speltbrood (het duurste product in het assortiment) gaat door de toegenomen graanprijs namelijk voor meer dan 500 shilling over de toonbank, wat omgerekend zo’n 4 euro is. In een land waar het gemiddelde maandinkomen vorig jaar klom naar iets meer dan 20 duizend shilling (ongeveer 150 euro) is dat voor veel Kenianen een hoop geld.

Oliebollen

Toch worden de producten van BBROOD niet alleen maar door de grote expatgemeenschap van Nairobi gekocht. Sterker nog: zeker 70 procent van hun klanten is volgens Joenje en Meijers Keniaans. Het totale aantal Kenianen dat brood eet stijgt, ziet Meijers. ‘Steeds meer mensen gaan in de grote steden wonen,’ zegt hij, ‘en daar eet men brood.’ Ook de typisch Nederlandse producten van BBROOD zijn opvallend genoeg populair. Meijers: ‘We verkopen veel oliebollen aan Kenianen, die vinden ze heerlijk. Ik krijg zelfs vaak de vraag waarom we die niet het hele jaar door verkopen.’

Ingrediënten voor hun spelt-, meergranen- en maïsbrood halen de twee uit Nederland, de rest komt uit Kenia. De twee proberen zoveel mogelijk met lokale ingrediënten te werken. ‘Zo werken we sinds kort met Keniaanse rogge voor ons roggebrood,’ vult Meijer met een twinkeling in zijn ogen aan. ‘Die is duurder, maar het smaakt beter dan de rogge die we hiervoor uit Nederland haalden.’

Bij het runnen van hun bedrijf vallen Meijers en Joenje terug op de instincten die ze ontwikkelden in de internationale zakenwereld. 25 jaar lang reisden ze de wereld rond: met Joenje in zijn kielzog werkte Meijers voor diverse oliebedrijven. Tot Joenje bleef plakken in Oeganda, waar ze de Nederlandse Renee Pater bijstond om een vestiging van BBROOD te openen.

Continue verkassen

Na kort met Pater te hebben gewerkt, diende het idee zich aan om een BBROOD-vestiging in Nairobi te openen. In 2016 begint Joenje in Kenia. Meijers, die het continue verkassen rond die tijd zat was, zegde zijn baan in de oliesector op om zich in januari 2017 bij Joenje te voegen.

De reden dat de twee juist in Kenia zijn neergestreken, en niet in één van de vele andere Afrikaanse landen waar ze hebben gewoond, heeft volgens Meijers alles met de Kenianen te maken. ‘Het contact met hen is altijd heel fijn. Van alle plekken waar we zijn geweest, kunnen we het met hen het beste vinden als het om zakendoen gaat.’ Ook heeft Kenia een ‘aantrekkelijk ondernemersklimaat’, vindt hij. ‘Ondernemers die in Kenia willen komen, horen altijd slechte verhalen over corruptie, maar wij hebben in al die jaren nooit problemen gehad. Er is hier veel mogelijk.’

Zolang je je maar flexibel opstelt, is ondernemen in Kenia goed te doen, stelt Meijers. ‘We houden van de kleurrijkheid, en het onvoorspelbare. Je weet nooit wat de dag je gaat brengen, en dat heeft iets heel leuks.’ Dan staat Joenje op en wijst naar de stalen armen van de parasol. ‘Dit was laatst allemaal verbogen’, zegt ze glimlachend, ‘omdat er bavianen uit het wildpark op waren gesprongen. Zo is er elke dag wel iets.’