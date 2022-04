Ouderwetse oligarch blij, nieuwerwetse belegger treurt

Vladimir Potanin Beeld Mikhail Svetlov / Getty

Winnaar: Vladimir Potanin

De oligarch Vladimir Potanin is met een vermogen van bijna 29 miljard dollar de rijkste persoon van Rusland. De grote klapper die hem zo in de slappe was deed belanden was de omstreden liberalisering van nikkelgigant Nornickel in de jaren negentig. Daarbij kreeg Potanin 35 procent van de aandelen in handen.

Ook nu lijkt de oligarch weer een zak geld in de schoot te vallen. Maandag maakte Société Générale bekend dat het zijn belang in het Russische Rosbank verkoopt aan het Russische conglomeraat Interros, en dat het daarbij een verlies neemt van meer dan 3 miljard dollar. Interros doet anders gezegd een koopje, en dus doet ook eigenaar Vladimir Potanin een koopje.

Société Générale gaf daarmee toe aan de grote druk op westerse bedrijven om hun banden met Rusland door te snijden. Ook de angst voor het mogelijk overtreden van de internationale sancties en de daarbij behorende monsterboetes zou hebben meegespeeld. Rosbank heeft 13 duizend werknemers in dienst in Rusland en telt er vijf miljoen klanten.

Opmerkelijk genoeg is Interros nog altijd niet op de sanctielijst beland die is ingesteld tegen Russische oligarchen. Nornickels productie van nikkel en palladium is zo belangrijk voor de wereldeconomie dat het bedrijf te groot is om te boycotten. Ook Potanin zelf bleef lang buiten schot. Pas vorige week belandde hij op de Canadese sanctielijst.

Sina Estavi Beeld Mehran Harati / Reuters

Verliezer: Sina Estavi

In maart vorig jaar telde de crypto-ondernemer Sina Estavi op een veiling 2,9 miljoen dollar neer voor de eerste tweet van Twitter-oprichter Jack Dorsey. Dat gebeurde via een non-fungible token (nft), wat betekent dat het digitale schrijfsel een unieke code heeft die is gekoppeld aan de blockchain. Dat moet de authenticiteit en eigendom waarborgen. Nft’s waren een grote hype vorig jaar, toen de handel erin volgens een rapport van databedrijf Nonfungible.com steeg met 21.000 procent tot 17,6 miljard dollar.

Spectaculair was die boodschap van Dorsey vijftien jaar geleden overigens niet, ‘just setting up my twttr’. Maar spectaculair genoeg voor Estavi om de nft te vergelijken met Leonardo da Vinci’s Mona Lisa. Toch bood de Turkse zakenman de tweet vorige week te koop aan voor 48 miljoen dollar, met de belofte om de helft van de opbrengst aan een goed doel te schenken.

Vrijdag was het hoogste bod op het nft-handelsplatform OpenSea een schamele 12.724 dollar of 0,4 procent van wat Estavi er destijds voor heeft betaald. De ceo van blockchainbedrijf Bridge Oracle zei donderdag dat hij de tweet misschien wel nooit verkoopt, tenzij hij een ‘hoog bod’ ontvangt.

Daar lijkt hij in elk geval wel actief naar te vissen. Hij retweette al een tweet met de suggestie ‘dat Elon hem misschien koopt’. Tesla-baas Elon Musk toonde zich deze week bereid 43 miljard dollar te betalen voor het sociale netwerk, dus die eerste tweet kan hij er vast nog wel bij hebben.