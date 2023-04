Ouderwets en charismatisch: terugkerende topman Ermotti moet opnieuw een crisis bezweren bij UBS

Sergio Ermotti maakt zijn comeback als topman van de Zwitserse bank UBS. Hij wordt daarmee lid van de ‘boomerang-club’ van terugkerende ceo’s waartoe ook Bob Iger van Disney en Howard Schultz van Starbucks behoren. Opnieuw moet hij een crisis bezweren.

Misschien zag Ralph Hamers er voor Zwitserse begrippen wat morsig uit in vergelijking tot de onberispelijk geklede Sergio Ermotti. Misschien was hij te doortastend, te modern of te weinig charismatisch, terwijl Ermotti (62) juist bekendstaat als zachtaardig, ouderwets en zeer charismatisch.

Of UBS had toch liever iemand die in Lugano was geboren – volgens sommigen een van de meest romantische plekken ter wereld − dan iemand afkomstig uit Simpelveld: een kerkdorp dat vooral herinnert aan de gesloten Limburgse kolenmijnen.

Mogelijk was Ermotti beter geharnast tegen alle kritiek op de overname van Credit Suisse, die na een oekaze van de Zwitserse regering tot stand kwam. Of misschien zaten er wat minder vlekken op het blazoen van de zes jaar oudere Ermotti dan op die van de voormalige ING-topman, die vorige week nog werd berispt door de Nederlandse tuchtrechter.

Tot nu toe is vooral geroepen dat Ermotti het roer van Hamers heeft overgenomen bij de Zwitserse bank UBS vanwege zijn Zwitserse nationaliteit. Een Zwitserse oplossing voor een Zwitsers probleem vereist Zwitsers management.

AC Milan

Alleen is Ermotti meer een Italiaan. Weliswaar is hij geboren in Lugano, maar zijn ouders kwamen uit Italië. Zijn favoriete voetbalclub is AC Milan. En eigenlijk ambieerde hij in het verleden vooral de functie van ceo van de Italiaanse bank UniCredit, dat statutair het hoofdkantoor heeft in Rome, maar in de praktijk wordt bestuurd in Milaan. Toen Ermotti hiervoor werd gepasseerd, pakte hij een aanbod om topman te worden bij UBS in Zürich met beide handen aan.

Sergio Pietro Ermotti heeft een buitenissig carrièrepad gevolgd − of in ieder geval een dat nu nauwelijks meer mogelijk zou zijn. Hij leerde het vak in de praktijk. Al op zijn vijftiende verliet hij de schoolbanken. Dat was niet om bankier te worden, maar omdat hij even de illusie had het ver te kunnen schoppen als professioneel voetballer of skiër. Maar hij moest tussen de trainingen door ook de rest van zijn tijd vullen.

In 1975 had de plaatselijke Cornèr Banca wel een plekje voor hem als leerling op de effectenafdeling, waar hij zich mocht verdiepen in de valutahandel. ‘Om meer te weten van financiën, boekhouding en andere zaken volgde ik zo veel en snel mogelijk allerlei cursussen’, zei hij. Hij ging naar Duitsland om goed Duits te kunnen spreken. Ook volgde hij een cursus in Oxford. Hij bleek een gewiekste handelaar te zijn. Voetballen en skiën kwamen al snel op het tweede plan.

UniCredit

In 1985 klopte de Amerikaanse Citibank bij hem aan voor een positie in het effectenbedrijf in Zürich. Ermotti kreeg de wind in de zeilen. De effectenhandel mondialiseerde in sneltreinvaart, waarbij Zwitserland het voortouw nam. Twee jaar later stapte Ermotti over naar de zakenbank Merrill Lynch, waar hij in vijftien jaar opklom tot hoofd van de afdeling Global Equity Markets.

Beeld ANP

In 2003 kreeg hij een aanbod uit Milaan om bij UniCredit te gaan werken als hoogste bestuurder van de afdelingen markten en zakenbankieren. Later werd hij plaatsvervangend topman. Ermotti verklaarde in die tijd dat hij geen carrière-ambities had. ‘Ik doe altijd wat mij het leukst en interessantst lijkt’. Maar hij vond het toch pijnlijk toen hij in 2011 werd gepasseerd bij de benoeming van een nieuwe topman voor UniCredit.

Vervolgens stapte hij over naar UBS. Daar kreeg Ermotti op 50-jarige leeftijd wel de kans topman te worden, nadat zijn voorganger in opspraak was geraakt door het Libor-schandaal, het manipuleren van de rentetarieven, dat ook Piet Moerland, de toenmalige ceo van de Rabobank, de kop zou kosten. Ermotti slaagde erin de door schandalen geteisterde zakenbankdivisie te saneren en te verkleinen. UBS richtte zich hierna meer op de traditionele kredietverlening en op vermogensbeheer. In deze laatste tak is de bank van oudsher sterk. De helft van de miljardairs in de wereld zou zijn vermogen deels of in het geheel door UBS laten beheren.

Credit Suisse

In 2020 was zijn werk klaar en droeg hij het stokje over aan Hamers. Die moest vorm gaan geven aan de digitalisering van de bank, iets wat de Nederlander ook zo goed bij ING had gedaan. Zelf stapte Ermotti over naar de bekende verzekeraar Swiss Re. Maar begin april werd hij bij UBS de opvolger van zijn opvolger.

Oorzaak was de crisis en overname van Credit Suisse. Ermotti kent UBS al door en door, en dat is wel vaker een pre in deze tijd. Ook Disney en Starbucks haalden hun oude toplieden terug.

Ermotti komt opnieuw niet in een gespreid bedje terecht. Hem wacht bij UBS een nog grotere uitdaging dan in 2011. Niet alleen moet hij Credit Suisse integreren, ook moet hij een enorme saneringsoperatie doorvoeren. Ermotti heeft eerder met dat bijltje gehakt, alleen is de bank dit keer een stuk groter.