Oude werknemers presteren net zo goed (of beter) als jongeren, maar zijn te duur

Pensioen

Werkgevers staan (in 2016) ook positiever tegenover langer doorwerken en werken na de pensioengerechtigde leeftijd dan vijftien jaar geleden. 60 procent van de werkgevers zegt het wenselijk te vinden dat werknemers later met pensioen gaan. In 2001 was dat volgens het SCP-rapport nog 42 procent. Werkgevers zijn ook iets positiever gaan denken over doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd, al vindt de helft dit nog steeds onwenselijk.



Als werkgevers weinig te klagen hebben over hun functioneren, waarom maken werkloze 55-plussers bij sollicitaties dan toch minder kans dan jongeren? De SCP-enquête geeft hier geen rechtstreeks antwoord op, maar wijst wel in een bepaalde richting: de kosten. Oudere werknemers zijn voor werkgevers duurder dan jongeren omdat ze vaak aan de top van cao-salarisschalen zitten, zegt Rob Slagmolen van werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. 'Heb je als werkgever de keuze tussen iemand van 29 of 58, dan zal de kostenkant veelal doorslaggevend zijn.' Vooral omdat het gemiddeld hogere salaris van 55-plussers niet gepaard gaat met een hogere arbeidsproductiviteit. Volgens het SCP-rapport vindt een kwart van de werkgevers dat de productiviteit van 55-plussers niet in verhouding staat tot de loonkosten.