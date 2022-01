Oude spijkerbroek krijgt tweede leven als natuurlijk isolatiemateriaal

Oscar Wesselink met isolatiemateriaal van houtvezel. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Benjamin en Oscar Wesselink ervoeren een metamorfose in de conservatieve bouwwereld. De idealisten van weleer adviseren nu projectontwikkelaars en aannemers bij duurzaam bouwen. Aanvankelijk werden de broers uit Vorden weggehoond als ze hun hernieuwbare isolatiematerialen wilden tonen. ‘We werden in de hoek gedrukt van de geitenwollen-sokkenmentaliteit’, zegt Oscar Wesselink. En Benjamin Wesselink: ‘Duurzaam was synoniem aan duur.’

De bedrijfsvoering van Wesselink Isolatie is gericht op ‘biobased’ isoleren in de houtskeletbouw, met hernieuwbare grondstoffen als cellulose, katoen, houtvezel en vlas. ‘Cement zorgt wereldwijd voor zeven procent van de CO2 uitstoot, hout is de ideale oplossing’, stelt Benjamin Wesselink. Het bedrijf in Duivendrecht biedt meerdere alternatieven.

Katoen van afgedankte spijkerbroeken komt bij duurzame isolatie terug als hernieuwbaar materiaal. Bij cellulose-isolatie worden cellulosevlokken van gerecycled krantenpapier gebruikt. ‘We hopen dat ook de papieren Volkskrant blijft bestaan’, zegt Benjamin, lachend. ‘De papierindustrie is belangrijk voor ons. Cellulose is een natuurlijk product. We kregen die aanpak al in onze jeugd mee, onze ouders spoelden het toilet door met regenwater.’

Stimulans door lockdown

Isolatie tegen geluidsoverlast bleek extra welkom tijdens de lockdowns, toen vele bewoners in Amsterdam ervoeren hoe gehorig hun huizen zijn. Benjamin: ‘Mensen moesten noodgedwongen thuiswerken en hadden last van elkaar, onze markt kreeg een stimulans.’ Oscar: ‘En dus werd flink geïnvesteerd in het isoleren van huizen.’

In samenwerking met de Hogeschool Utrecht en bureau New Economy berekende Wesselink Isolatie dat het gebruik van duurzame materialen door het bedrijf tot nu toe een besparing opleverde van 192 duizend kilo aan CO2-uitstoot. Daarnaast werd nog eens 221 duizend kilo CO2 opgeslagen in het geplaatste isolatiemateriaal.

Medeoprichter Benjamin Wesselink. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

De broers Wesselink compenseren de uitstoot voor de productie die nog niet CO2-neutraal kan worden uitgevoerd. Op basis van onderzoek van New Economy kwamen ze voor het bedrijf uit op 130 euro per ton CO2. ‘Best redelijk, KLM doet het voor 9 euro’, zegt Benjamin Wesselink. Daarmee blijft de luchtvaartmaatschappij overigens binnen de regels.

De ironie in de stem van Benjamin Wesselink verraadt zijn afkeer van de ‘cowboywereld’, waarin bedrijven goedkope certificaten kunnen aanschaffen om hun CO2-uitstoot als een ‘aflaat’ te compenseren. Benjamin (37) en Oscar (33) Wesselink pleiten voor heldere regelgeving. ‘Het moet geen compensatie-economie worden of een nieuw belastingsysteem, waarin CO2 even wordt afgekocht’, zegt Benjamin. En de tarieven moeten naar rato worden verdeeld.

Greenwashing

Oscar: ‘KLM compenseert bovendien alleen de kerosine, niet de gehele keten inclusief Schiphol.’ En Benjamin: ‘Wij kijken juist naar de materialen die we gebruiken. Bij voorkeur zouden we niets meer compenseren, maar dat is voor de consument onbetaalbaar.’

Zegt een bedrijf dat bomen plant in India om de CO2-uitstoot te verminderen? Het is snel een vorm van ‘greenwashing’, want de vermeende, groene idealen zijn vaak niet tastbaar. Oscar Wesselink: ‘Halen bedrijven met dergelijke projecten werkelijk de CO2-uitstoot uit de lucht die is beloofd?’

De broers richtten een stichting op (Door de Bomen) om land te kopen voor bebossing. Benjamin Wesselink: ‘We komen uit Gelderland en die provincie wil 5.000 hectare nieuw bos planten, het provinciebestuur wacht op initiatieven van private partijen. We willen laten zien hoe je transparant kunt bijdragen aan een schonere samenleving. En niet dat je over vier jaar alleen takjes in de grond ziet.’

Het magazijn in Duivendrecht, vlakbij Amsterdam en met uitzicht op de slotgracht, is al te klein geworden. De broers hebben een aangrenzende ruimte gehuurd, maar ze staan te springen om nieuwe medewerkers. De krapte op de arbeidsmarkt remt de groei van hun bedrijf. ‘Het vinden van geschoold personeel is nu het grootste probleem’, zegt Benjamin.

Natuurlijke symbiose

En Oscar: ‘De wachttijden bij projecten worden langer. Daarnaast kampen we met enorme prijsstijgingen en vertragingen in de toeleveringsketen.’ Benjamin: ‘Het is een aparte markt, we staan voor andere uitdagingen dan we gewend waren.’

Benjamin en Oscar Wesselink vormen ook in hun bedrijf een natuurlijke symbiose, al woont de vier jaar jongere Oscar niet meer bij zijn broer in huis. ‘Dat werd echt te veel’, zegt Benjamin. ‘Bovendien begonnen we in een kantoor van één bij tweeënhalve meter, we zaten constant op elkaars lip.’

Benjamin was voorbestemd om na een opleiding aan de Theaterschool in Amsterdam producent te worden. ‘Ik zag mezelf niet op het podium staan, ik koos voor een rol achter de schermen. In feite regisseer ik nu ook een theaterstuk, ik werk met mensen projectmatig op weg naar een einddoel. En in de ontwikkeling van nieuwe materialen kan ik mijn creativiteit kwijt.’

Oscar Wesselink heeft ook nog een café in Zutphen. Hij is de doener, de bedrijfsvoerder die het schip op koers houdt. ‘We hebben verschillende karakters’, aldus Benjamin. ‘Oscar is pragmatisch, hij denkt aan de korte termijn. Wat doen we vandaag? In zijn ogen zijn mijn gedachten over de visie op langere termijn soms even gelul.’

Sneeuwbal

Oscar, instemmend: ‘Benjamin is de visionair, hij kijkt vooral naar de toekomst. Hij voorziet bepaalde ontwikkelingen in de markt, in die zin vullen we elkaar perfect aan. Soms botsen we en voeren we stevige discussies, het houdt ons scherp.’

Benjamin: ‘Oscar was altijd mijn jongere broertje. Maar hij is nu ook in de dertig. Tegenwoordig zeg ik: ik doe het samen met mijn broer. Het was een bewustwordingsproces, we zijn gelijkwaardige partners. En Tristan is nu mijn jongere broertje. Hij heeft de linnenwinkel van onze vader overgenomen.’

De energietransitie dwingt ook de bouwwereld om zich te hervormen. Bouwbedrijf BAM maakte vorig jaar bekend zich meer op houtskeletbouw te richten. Ook de isolatiemarkt is blijvend veranderd, constateren de broers Wesselink. ‘Het is een sneeuwbal die van de berg is gerold en steeds groter werd’, zegt Oscar. ‘Duurzaamheid is het thema van deze tijd.’ En Benjamin: ‘Grote bedrijven vragen ons om hulp bij de isolatie van woningen. Wat vroeger ondenkbaar was, is nu de norm geworden.’