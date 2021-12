Oude bekende Nagel moet bij Bundesbank voor stabiliteit zorgen

De Duitse regering speelt op safe met het aanstellen van Joachim Nagel als nieuwe president van de Bundesbank. Beeld DPA

Nagel (55) volgt Jens Weidmann op, die onlangs aankondigde zijn post aan het einde van dit jaar om ‘persoonlijke redenen’ te verlaten. Zijn collega’s vertelden de Financial Times dat hij vooral moe is van de strijd tegen het opkoopbeleid van de Europese Centrale Bank (ECB).

De benoeming van Nagel komt op een belangrijk moment. De inflatie in Duitsland ligt met 5,2 procent op het hoogste niveau in dertig jaar. Voor de gehele eurozone bedroeg de inflatie in november 4,9 procent. Toch besloot de ECB vorige week in tegenstelling tot veel andere cen­trale banken de rente niet te ver­hogen. Wel wordt het opkoop­programma langzaam afgebouwd.

Compromiskandidaat

Over Nagels macro-economische standpunten is weinig bekend. ­Tijdens zijn eerste periode in het ­bestuur van de Bundesbank hield hij zich met name bezig met het ­toezicht op de kapitaalmarkten en de concrete uitvoering van het ­monetaire beleid. In die tijd sprak hij zich echter ook kritisch uit over de obligatieaankopen van de ECB.

Nagel geldt volgens de Duitse krant Handelsblatt als ‘compromiskandidaat’. Hij is lid van de SPD van kanselier Scholz en werkte in de ­jaren negentig als adviseur voor die partij, maar kan als ‘stabiliteitsgeo­riënteerde sociaal-democraat’ ook de goedkeuring wegdragen van de striktere coalitiepartner FDP. FDP-leider en minister van Financiën Christian Lindner noemt hem ‘een ervaren persoonlijkheid die de continuïteit van de Bundesbank veiligstelt’.

Twee andere kandidaten voor de post, staatssecretaris van Financiën Jörg Kukies en ECB-bestuurslid ­Isabel Schnabel konden niet op de goedkeuring van de FDP rekenen.