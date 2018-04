Oud-topman Trichet (ECB) benadrukt de fragiele staat van het huidige financiële systeem

Het voorkomen van een crisis

Er is volgens Trichet nog een veel groter probleem: kunnen we een herhaling van de systeemcrisis van 2008 voorkomen? 'Dat is voor mij een absolute must. Als nog eens hetzelfde gebeurt, zullen de mensen dat hun leiders niet vergeven. De snelle opkomst van nationalisme, protectionisme en populisme in ontwikkelde landen ligt deels al in die laatste crisis.'



De handelwijze van president Trump, die meer schulden maakt om de economie nog een duwtje te geven terwijl in de VS al bijna volledige werkgelegenheid is, baart hem zorgen. 'Laten we zeggen dat een pro-cyclisch beleid in tijden van hoge groei uitzonderlijk is. Je geeft als overheid extra uit in tijden dat het tegenzit. En dat maak je weer goed met overschotten in de tijd dat het goed gaat: anti-cyclisch beleid dus.'