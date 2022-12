Oud-topman ABN Amro Van Dijkhuizen verdachte in strafzaak falende witwascontroles

Kees van Dijkhuizen (rechts) en Gerrit Zalm. Beeld ANP

De ex-topman wordt volgens zijn advocaat verdacht van het ‘feitelijk leidinggeven bij overtredingen van de antiwitwaswet door ABN Amro’. Het Openbaar Ministerie bevestigt aan de Volkskrant dat er een vierde verdachte is aangemerkt in het strafrechtelijk onderzoek naar de bank. Oud-bestuurder Gerrit Zalm en zijn medebestuurders Chris Vogelzang en Joop Wijn waren al verdachten.

Van Dijkhuizen was tussen 2017 en 2020 bestuursvoorzitter bij ABN. Daarvoor was hij sinds 2013 financieel bestuurder onder Zalm. In die periode is de bank volgens justitie ‘ernstig tekortgeschoten’ in de naleving van de wetgeving die witwassen moet voorkomen. Als voormalig bestuurder is Van Dijkhuizen volgens het OM verantwoordelijk voor het naleven daarvan. De oud-topman en zijn voorgangers kregen van toezichthouder De Nederlandsche Bank en de raad van commissarissen meermaals aanwijzingen en boetes.

Guardian

Toch bleef het lange tijd misgaan bij de staatsbank. Onder de codenaam ‘Guardian’ begon het OM in 2019 een onderzoek naar de witwascontroles. Daarin werd onder meer duidelijk dat ABN niet altijd goed wist wat klanten en bedrijven deden met hun bankrekeningen en diensten. Ook zou de bank onvoldoende actie hebben genomen bij verdachte situaties.

De ABN Amro kwam in 2021 al tot een schikking met het OM van 480 miljoen euro. Daarna werd besloten om ook te onderzoeken of de bestuurders individueel aansprakelijk zijn voor de tekortkomingen. Tot op heden leek het onderzoek van het OM zich vooral toe te leggen op de jaren 2014 tot 2017, toen Gerrit Zalm nog voorzitter was.

Bronnen rond het onderzoek noemen de uitbreiding van het onderzoek tegenover het Financieele Dagblad een logische stap: ‘Het was juist opmerkelijk dat zij zich beperkte tot de vroegere periode, terwijl de pijn volgens De Nederlandsche Bank lag in de latere jaren.’ Het is nog onduidelijk of ook de medebestuurders van Van Dijkhuizen in het onderzoek betrokken worden.