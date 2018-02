Oud-president Philips Jan Timmer strijdt tegen activistische aandeelhouders

Dit zegt Jan Timmer, voormalig president van Philips (1990-1996) in zijn boek De Man van Philips dat vandaag verschijnt. Volgens Timmer is de macht in Nederlandse bedrijven te veel komen te liggen bij aandeelhouders. Dat is in zijn ogen mede de oorzaak van de ontmanteling van Philips in de afgelopen twintig jaar. Timmer is teleurgesteld dat van Philips alleen een producent van medische apparatuur is overgebleven. Hij denkt dat conglomeraten nuttig zijn omdat ze fundamentele research mogelijk maken.



Timmer werd bekend van de Operatie Centurion, een van de meest ingrijpende reorganisaties in de geschiedenis van het Nederlandse bedrijfsleven. In die tijd kon het management nog steunen op zijn aandeelhouders, vaak Nederlandse pensioenfondsen. Nu zijn de aandeelhouders 'ge-amerikaniseerd'.

Activistische aandeelhouders zullen altijd aandringen op verkleining van concerns, omdat ze op die manier de grootste winsten kunnen behalen Jan Timmer