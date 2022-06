Oud-landbouwminister Veerman bepleit crisiscomité: ‘Meerderheid boeren wil aan tafel met kabinet’

Cees Veerman in de tuin van zijn boerderij in het Zuid-Hollandse Goudswaard. Beeld Linelle Deunk

Een crisiscomité moet het kabinet en de veehouderij weer aan tafel krijgen om te voorkomen dat de boerenprotesten tegen de stikstofplannen nog verder escaleren. Die oproep doet Cees Veerman, voormalig CDA-minister van Landbouw tussen 2003 en 2007 aan premier Mark Rutte. ‘De plannen gaan echt niet van tafel, maar beide partijen moeten wel met elkaar in gesprek. Of wachten we soms tot het leger moet ingrijpen? Dat wil niemand.’

Veerman (73) ziet een patstelling ontstaan, waarin de standpunten zich slechts lijken te verharden. ‘D’66 tamboereert alleen op ‘afspraak is afspraak’. Tegelijkertijd zullen we de geradicaliseerde boeren tot rede moeten brengen. Het is te gek voor woorden dat ministers worden belaagd en Kamerleden hun huis niet uit durven. Met deze doorgeslagen acties verliezen opstandige boeren de steun van de burger, daar zijn de goedwillende boeren niet mee gebaat. Empathie is de helft van de boodschap.’

‘Iedereen weet dat het zo niet verder kan’

Natuurlijk moet de stikstofreductie de hoogste prioriteit krijgen, erkent Veerman. ‘Iedereen weet dat het zo niet verder kan. De vraag is hoe je het oplost. Nu hebben de boeren een kaart met doelstellingen en termijnen over zich heen gekregen, terwijl ze al jaren in onzekerheid zitten. Ze weten niet wat er met hun bedrijven gebeurt, de banken zitten in hun nek en de hele wereld lijkt zich tegen hen te keren. En dan sta je als boer ‘s ochtends om half vijf die koeien te melken in je stal. Zonder perspectief.’

Toch moet een commissie van goede diensten juist niet de stikstofdoelen voor 2030 met een drastische reductie als maatstaf nemen, aldus Veerman. ‘Stikstof is de kanarie in de mijn, achter dat vraagstuk liggen problemen als klimaatverandering, en fijnstof. Wanneer we ons alleen op de stikstof concentreren, vergeten we de enorme opgaven die er bijkomen.’

Boeren en kabinet moeten onder leiding van een commissie verder kijken dan alleen stikstof, betoogt Veerman. ‘Voorkom dat je de biodiversiteit de nek omdraait. Neem niet het einddoel in 2030 als uitgangspunt, maar draai het om en zeg: hoe beginnen we morgen? Ga eerst een oefenen! Wijs drie, vier natuurgebieden aan om te kijken hoe we de stikstof gaan reduceren. Betrek ook burgers erbij. Maak een inventarisatie, open een consultatiebureau. Welke boeren willen door? Er stoppen dagelijks al tien boeren, die tendens is al jaren zichtbaar.’

Veerman vreest dat extreme partijen de statenverkiezingen zullen winnen

Volgens Veerman heeft het kabinet de uitvoering van het stikstofbeleid ten onrechte op het bordje van de provincies gelegd. ‘De provincies trekken hun handen er juist vanaf. Volgend jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen, welk statenlid zegt nu hardop dat hij de veehouderij in zijn provincie gaat halveren? Die zegt: de minister kan mooi praten, maar ik moet het slagersmes hanteren.’

Veerman vreest bovendien dat extreme partijen bij ongewijzigd beleid de statenverkiezingen zullen winnen. ‘Kijk naar de peilingen: de VVD, het CDA en D’66 worden bijna gehalveerd. Het radicaliseert aan twee kanten. Het stabiliserende en lijmende midden wordt opgesplitst. Zie maar eens stabiele colleges te formeren die het stikstofbeleid van de regering gaan uitvoeren. In zo’n sterk versnipperd landschap gebeurt de komende jaren helemaal niets.’

De visies van het kabinet en de boeren lijken echter in beton gegoten, zegt Veerman. ‘De regering kijkt naar vastgestelde doelen en sommige boeren zeggen: over mijn lijk. Dat kan niet goed gaan. De dialoog moet worden hervat. De doelen voor 2030 moeten we halen, punt. Ga dus aan de slag! Er is een miljardenfonds, geld is niet langer het probleem.’

Premier Rutte moet nu verzoening brengen door een onafhankelijk crisiscomité te formeren, zegt Veerman. ‘Ik ben ervan overtuigd dat een grote meerderheid van de boeren aan tafel wil met het kabinet. Het redelijke deel beseft dat er geen alternatief is.’