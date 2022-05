Opzienbarende cryptocrash: ‘waardevaste dollarmunt’ ineens nog maar 17 cent waard

Op een beurs voor cryptohandelaren in de Thaise hoofdstad Bangkok. Deze week bleek dat sommige van die munten, de zogenoemde stablecoins, niet zo waardevast zijn als ze pretenderen. Beeld ANP

De koersval van de Terra is op zijn zachtst gezegd opzienbarend. Hoewel de meeste cryptovaluta hevige prijsschommelingen kennen, hoort die van stablecoins stabiel te zijn. Vrijwel iedere cryptobelegger gebruikt deze waardevaste munten als ruilmiddel, aangezien het met duizenden verschillende valuta ondoenlijk is cryptomunten direct onderling te verhandelen. Stablecoins worden breed geaccepteerd en vormen de smeerolie van de cryptohandel.

Deze week bleek dat niet al die stablecoins zo waardevast zijn als ze pretenderen. Terra was met een markwaarde van 17 miljard dollar (zo’n 16,4 miljard euro) onlangs nog de op-twee-na-grootste stablecoin. Het hanteert een algoritme om de koers altijd op 1 dollar te houden. Als de Terra-koers iets inzakt, wordt dat automatisch gecompenseerd met een andere cryptomunt genaamd Luna.

Sinds 2018 heeft het algoritme gewerkt, maar afgelopen weekend bleek dat het mechanisme ernstige gebreken vertoont; toen gebruikers extreem grote hoeveelheden Terra verkochten, kwam de koers iets onder een dollar uit. Dinsdag belandde de munt in een vrije val en bereikte zij 70 dollarcent, woensdag zakte de prijs tot rond de 30 cent. Vrijdagochtend gleed de munt nog verder weg: de ‘waardevaste dollar’ is nu nog maar 17 cent waard. De Luna is praktisch waardeloos: de prijs daalde in een week van 80 dollar naar 0,00003162 dollar.

De crash heeft grote gevolgen op de markt voor cryptovaluta. Een golf van paniekverkopen joeg de prijzen deze week over de hele linie omlaag. Alleen al de bitcoin verloor sinds zondag 5 duizend dollar. Eindstand donderdagavond: 29,270 dollar. In totaal verdampte er zo’n 200 miljard dollar in vierentwintig uur.

Suïcide

De grootste pijn voelen beleggers die een aanzienlijk deel van hun vermogen hadden omgezet in Terra. Zij zagen de waarde van hun virtuele geld de afgelopen dagen verdampen en vrezen dat de koers nooit meer 1 dollar wordt. In sommige gevallen gaat het om beleggers die tijdelijk geen andere cryptovaluta aankochten en het geld op de ‘bank’ wilden laten staan.

In andere gevallen hebben beleggers hun geld bewust naar Terra omgezet om hoge rendementen binnen te slepen. Zo bood Anchor Protocol, een soort digitale bank, 20 procent rente aan iedereen die zijn geld bij hen stalde. Een verleidelijk aanbod, aangezien de marktrentes het afgelopen jaar rond de 0 à 1 procent schommelden. Anchor zette het geld vervolgens om naar Terra.

Online doen sommigen schamper over de Terrahouders. Zo schrijft een Canadees op discussieforum Reddit: ‘Ik dacht dat fraudeur Bernie Madoff ons leerde dat de belofte van belachelijk hoge opbrengsten superverdacht zijn, maar het blijkt dat mensen zich dat niet meer herinneren.’ Veel vaker verschijnen onrustbarende berichten van Terrahouders die suïcide overwegen.

Vooral de oprichters valt veel hoon ten deel. Een van de bedenkers van de digitale munt, de 30-jarige Koreaanse Do Kwon, reageerde in het verleden tamelijk arrogant op kritiek dat Terra’s algoritme potentieel instabiel zou zijn. Nu probeert hij in een serie tweets de markt tot kalmte te manen. Hij belooft het algoritme aan te passen, wat beleggers vooralsnog weinig vertrouwen inboezemt.

Tijdbom

Met argwaan wordt ook gekeken naar de grootste stablecoin, de Tether. Ook die munt hoort altijd 1 dollar waard te zijn, maar zakte donderdagochtend kort terug naar 95 cent. De grote vrees is dat de tientallen miljarden dollars die Tether uitgeeft, niet worden gedekt door echte dollars. Tether wil, of kan, geen uitsluitsel geven over hoe het onderpand er precies uitziet. Sommige analisten noemen Tether daarom ‘de grootste tikkende tijdbom in de moderne financiële geschiedenis’.

De roep om regulering van stablecoins zwelt na de koersval van Terra aan. De munten zijn essentieel onderdeel van het handelsverkeer, liggen buiten bereik van de autoriteiten. De Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen noemde Terra dinsdag ‘een voorbeeld van een snelgroeiend product’ met evenveel ‘snelgroeiende gevaren’. Yellen vroeg de Senaat om nog dit jaar met wetgeving te komen om de munten te reguleren. Over het hoe liet ze zich niet uit.

Correctie: in een eerdere versie stond dat Terra's koers kelderde naar 0,30 cent. Dat moet 30 cent zijn.