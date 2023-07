Opsteker voor Philips na slaap-apneuaffaire: zorgtechnologiebedrijf boekt hogere winst

Het Philips-hoofdkantoor in Amsterdam. Beeld ANP

Het duurde even, maar Philips ziet de toekomst weer iets zonniger tegemoet. Het zorgtechnologiebedrijf verkocht in het tweede kwartaal 9 procent meer producten dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers die maandag werden gepubliceerd. De omzet kwam daarmee uit op bijna 4,5 miljard euro. Het bedrijf boekte 453 miljoen euro winst, een verdubbeling van een jaar eerder, toen het nog een magere 216 miljoen euro verdiende. Dat is vooral te wijten aan een betere verkoop en lagere personeelskosten.

Philips was wel toe aan goed nieuws, want het bedrijf boekte afgelopen jaar een monsterverlies van 1,6 miljard euro. De elektronicareus van weleer, inmiddels omgebouwd tot zorgtechnologiebedrijf, verkeert al twee jaar in de problemen. Dat is vooral te wijten aan een kostbare affaire met slaapapneu-apparaten, die met afbrokkelend isolatieschuim te kampen hadden. Gebruikers vrezen voor kanker en andere gezondheidsschade.

Hoewel het met die gezondheidsschade volgens Philips wel meevalt – uit onafhankelijke onderzoeken zou geen verhoogde kans op kanker zijn gebleken – is de reputatieschade groot. In juni klaagden nog eens zo’n tweehonderd Fransen Philips aan voor doodslag, misleiding en het op het spel zetten van levens door de gebreken aan zijn medische apparaten. De Fransen sloten zich daarmee aan in de inmiddels ellenlange stoet procederende Philipsklanten in de Verenigde Staten, Israël, Nederland, Canada, Chili en Australië.

Fileermes

Alleen al in de VS hebben inmiddels tienduizenden Amerikaanse gebruikers van de teruggeroepen apparaten zich gemeld voor een massaclaim tegen Philips. De financiële schade van alle Amerikaanse letselschadezaken zou wel eens in de miljarden kunnen lopen. Philips stuurt in de VS aan op een schikking met de toezichthouder FDA, maar kon maandag geen nieuwe ontwikkelingen melden. Wel benadrukt Jakobs in een verklaring dat de afwikkeling van de affaire de ‘hoogste prioriteit’ heeft.

Om de kosten onder controle te krijgen ging Jakobs kort na zijn aantreden tweemaal met een fileermes door de organisatie. Tot 2025 zullen er bij Philips tienduizend banen verdwijnen. De afwikkeling van de ontslagen gaat voorspoedig, meldt het bedrijf. Van de zevenduizend arbeidsplaatsen die dit jaar moesten worden geschrapt, zijn er inmiddels 6.600 verdwenen.

Bij de aandeelhouders heeft het bedrijf nog wat goed te maken. Sinds het begin van de apneu-affaire in 2021 heeft het aandeel-Philips zo’n 60 procent van zijn waarde verloren. De Vereniging van Effectenbezitters wil dat het bedrijf een schadevergoeding betaalt aan zijn gedupeerde aandeelhouders, maar daar wil het bedrijf niets van weten.

Tot de laatste cent

Het bestuur ontving afgelopen mei een zeldzame schrobbering van zijn aandeelhouders. Tijdens de jaarvergadering stemde 76 procent tegen het verlenen van decharge, oftewel kwijting, aan ex-topman Frans van Houten. Van Houten wilde zijn bonus, ondanks alle problemen, tot op de laatste cent uitbetaald krijgen. Het ging om 265 duizend euro aan variabele beloning en 190 duizend euro in aandelen. Dit in contrast tot zijn medebestuurders, die allen afzagen van de bonus.

Opvolger Jakobs vond het weigeren van de bonus vanzelfsprekend, zei hij begin dit jaar tegen het FD. ‘We hebben gewoon teleurgesteld. Natuurlijk zijn er ook dingen goed gegaan, maar we wilden laten zien: dit was niet een jaar waar een bonus bij hoort.’ Wat hij ervan vond dat Van Houten toch zijn geld opeiste? ‘Het lijkt me duidelijk dat ik een ander standpunt had verwelkomd.’