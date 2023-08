Opsteker voor de energietransitie: installateurs verwachten dit jaar recordaantal warmtepompen te plaatsen

Een hybride warmtepomp bij een woning. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dit blijkt uit een prognose van de Vereniging Warmtepompen, die maandag is gepubliceerd. Er worden naar verwachting 120 duizend warmtepompen in bestaande bouw geïnstalleerd. Hiermee wordt de plaatsing in nieuwbouw voor het eerst ruim overtroffen.

Vooral de zogeheten hybride warmtepompen zijn volgens Techniek Nederland, de ondernemersclub voor de installatiebranche, bezig aan een razendsnelle opmars. Dit systeem, bij uitstek geschikt voor bestaande bouw, werkt in combinatie met een cv-ketel en kan 60 procent tot 75 procent besparen op het gasgebruik, en daarmee op de CO2-uitstoot. Hybride waterpompen zijn ongeveer de helft goedkoper dan volledig elektrische.

Volgens voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland neemt de belangstelling voor duurzame verwarming snel toe sinds de Russische inval in Oekraïne – en de daardoor sterk gestegen gasprijs. De aanschaf en installatie van een warmtepomp loopt, afhankelijk van het type en de benodigde aanpassingen in de woning, in de duizenden euro’s. Wel geeft de overheid subsidies. Voor een volledig elektrische warmtepomp is dat 1.950 tot 3.750 euro, voor een hybride 2.500 euro.

Drie maanden levertijd

Niet alleen de prijs speelt een rol, ook de levertijd is een factor. Het afgelopen jaar waren warmtepompen moeilijk leverbaar door een wereldwijd tekort aan chips en door corona-lockdowns in Azië. Volgens directeur Martin Hoekstra van installatiebedrijf ST/Warmte uit Nieuwkoop gaat het inmiddels beter, maar zijn de problemen nog niet helemaal voorbij. ‘We hebben nog altijd levertijden van zo’n drie maanden. We proberen zo goed mogelijk in te spelen op de groeiende vraag door een grotere voorraad aan te houden.’

Ook het vinden van voldoende personeel is een obstakel. De techniekbranche is druk bezig warmtepompmonteurs op te leiden om aan de groeiende vraag te voldoen. Daarbij gaat het om cv-monteurs en zij-instromers die binnen zes maanden een mbo-deelcertificaat kunnen behalen. Er zijn al honderden warmtepompmonteurs opgeleid, maar er zijn nog duizenden meer nodig. Dit omdat het vanaf 2026 verplicht wordt een hybride waterpomp te plaatsen bij vervanging van de cv-ketel. Terpstra spreekt van een ‘grote uitdaging’. ‘Maar we gaan het redden.’ Overigens vallen niet alle woningen vanaf 2026 onder de verplichting. Voor monumenten en appartementen geldt een uitzondering.

Effect prijsplafond voor gas

Of het aantal van 170 duizend warmtepompen dit jaar gehaald wordt, hangt onder meer af van de effecten van het prijsplafond voor gas dat het kabinet heeft ingesteld. Verder spelen de oplopende rente en de stikstofcrisis een rol. Als daardoor minder nieuwbouwwoningen worden gebouwd, zullen er vooral minder volledig elektrische warmtepompen worden geplaatst.

De prognose van de Vereniging Warmtepompen komt op de dag dat de grootste warmtepompenfabriek van Nederland wordt geopend, die van Remeha in Apeldoorn. Die maakt dit jaar nog 50 duizend hybride warmtepompen, met ingang van volgend jaar moeten dat er 140 duizend worden.